Advertisements
"بتريق على الشباب الرومانسي وليس المرأة".. تميم يونس يبرئ الـ"سالمونيلا"
الخميس 02/يناير/2020 - 07:43 ص
Advertisements
كريم هاشم
Advertisements
أوضح المخرج تميم يونس، مطرب أغنية "سالمونيلا" التي طرحت خلال الساعات الماضية عبر قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وحققت عدد مشاهدات بلغت الـ 180 ألف مشاهده، أن الأغنية ليست ضد المرأة كما اعتقد عدد من الفتيات بسبب كلماتها.
وأوضح تميم يونس، خلال فيديو شاركه عبر صفحته الشخصية، بأن الأغنية فيها سخرية من الشباب الرومانسيين الذين يقعون فى حب الفتيات ولكن حينما يتم رفضهم يظهر عليهم الصفات الذكورية من إهانة وتقليل من مكانة المرأة، مشيرأ أنه كان يصعب عليه أن يكتب ذلك في وصف الأغنية حتى لا يتم حرقها على المستمع أو المشاهد قبل مشاهدتها.
تصدر المطرب تميم يونس تريند محرك البحث الشهير "جوجل" وذلك بعد طرحه لأغنية الـ"سالمونيلا" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"
ومنذ أن شارك تميم يونس الـ"سالمونيلا" على موقع الفيديوهات وهي تصدرت موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ولاقت الأغنية تفاعلًا كبير على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث شاركها الكثير من الرواد على صفحاتهم الشخصية.
وحققت الـ"سالمونيلا" خلال الساعات القليلة الماضية منذ طرحها فيما يقرب من 180 مشاهدة عبر موقع الفيدوهات العالمي "يوتيوب" حيث ظهر في الفيديو كليب المطرب محمود العسيلي وشارك به مع تميم يونس
أغنية "سالمونيلا" من كلمات وإخراج تميم يونس، وتوزيع محمد زهير وبالاشتراك مع محمد الفرا.
لم تكن الـ"سالمونيلا" أول عمل للمطرب لـ تميم يونس حيث شارك العام الماضي أغنية "إنتي أي كلام" التي حققت رواجًا وصدى كبير لدى قطاع كبير من الجمهور خاصة على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.
Advertisements