"بتريق على الشباب الرومانسي وليس المرأة".. تميم يونس يبرئ الـ"سالمونيلا"

أوضح المخرج تميم يونس، مطرب أغنية "سالمونيلا" التي طرحت خلال الساعات الماضية عبر قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وحققت عدد مشاهدات بلغت الـ 180 ألف مشاهده، أن الأغنية ليست ضد المرأة كما اعتقد عدد من الفتيات بسبب كلماتها.





وأوضح تميم يونس، خلال فيديو شاركه عبر صفحته الشخصية، بأن الأغنية فيها سخرية من الشباب الرومانسيين الذين يقعون فى حب الفتيات ولكن حينما يتم رفضهم يظهر عليهم الصفات الذكورية من إهانة وتقليل من مكانة المرأة، مشيرأ أنه كان يصعب عليه أن يكتب ذلك في وصف الأغنية حتى لا يتم حرقها على المستمع أو المشاهد قبل مشاهدتها.



