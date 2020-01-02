بعد "السالمونيلا ورايحن نسهر".. عمرو سلامة :"ربنا يعدي العشر سنين الجايين"

عبر المخرج عمرو سلامة، عن استيائه الشديد من أغنيتين "سالمونيلا"، "رايحين نسهر"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التدوينات المصغر "تويتر".





حيث كتب تغريدة قال فيها :"نفسي أنظر عن أغنيتين"سالمونيلا" لتميم يونس، ورايحين نسهر لمحمد رمضان، ممكن اكتب كثير عن الفرق بينهم، وعن دلالات كل واحدة فيهم وحاجات كثير، بس ليه أعمل كده".



وتابع عمرو قائلاً :" وأنا ممكن اقعد اسمعهم واتبسط وخلاص، ولو أول يوم في العقد الجديد بدأ بالأغنتين دول فربنا يعدي العشر سنين الجايين على خير".



وفي سياق آخر، بدأ المخرج عمرو سلامة التحضير لمسلسله الجديد المأخوذ من سلسلة"ما وراء الطبيعة" للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.



وكانت شركة" netflix" قد أعلنت عن اختيار الفنان أحمد أمين لدور بطولة مسلسل "ما وراء الطبيعة" التي ستقوم بإنتاجه، وسيجسد أحمد أمين دور الدكتور رفعت إسماعيل، والمسلسل من إخراج عمرو سلامة، إنتاج محمد حفظي.