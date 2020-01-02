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مشاهدة مباراة ليفربول امام شيفلد يونايتد اليوم بث مباشر| Liverpool : Premier League live stream

الخميس 02/يناير/2020 - 06:24 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة ليفربول وشيفلد يونايتد اليوم الخميس في البريمير ليج بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وشيفلد يونايتد يلتقي فريق ليفربول بمنافسه شيفيلد يونايتد في الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج» مساء الخميس 2 يناير 2020.

مشاهدة مباراة ليفربول وشيفلد يونايتد ويتدل الريدز متصدرًا لجدول المسابقة، برصيد 55 نقطة، ويسعى لمواصلة الانتصارات والمضي قدمًا نحو التتويج باللقب هذا الموسم.

مشاهدة مباراة ليفربول وشيفلد يونايتد شيفيلد يونايتد يحتل المركز الثامن برصيد 29 نقطة، وسيحاول عرقلة قطار ليفربول، والعودة للانتصارات الغائبة عنه في المباراتين السابقتين، حيث تعادل في واحدة وخسر في التالية.

مشاهدة مباراة ليفربول وشيفلد يونايتد تعرف على موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة

مشاهدة مباراة ليفربول وشيفلد يونايتد التشكيلة المتوقعة لمواجهة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي
تشكيلة ليفربول
حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندي روبرتسون – فان دايك – جو جوميز – أليكسندر أرنولد.

خط الوسط: نابي كيتا – جوردان هيندرسون – جيمس ميلنر.

خط الهجوم: ديفوك أوريجي – روبرتو فيرمينو – محمد صلاح.
تشكيلة شيفيلد
حراسة المرمى: هيندرسون.

خط الدفاع: باشام - إيجان – أوكونيل.

خط الوسط: بالدوك – فريمان – نورود – فليك – ستيفينز.

خط الهجوم: مكفجولدريك – ماكييرني.
حقائق عن مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد
ليفربول يملك فوز 17 فوز في آخر 17 مباراة خاضها خارج الديار في الدوري الإنجليزي.

ليفربول نجح في الحفاظ على شباكه نظيفة في 4 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

خرج ليفربول فائزًا في الشوط الأول والثاني في 11 مواجهة من أصل آخر 12 مواجهة خاضها ليفربول في ملعبه.
موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي
تنطلق مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي، في تمام الـ 22:00 توقيت القاهرة، 23:00 توقيت مكة المكرمة، 20:00 توقيت جرينتش.
ملعب مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي
تقام مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي، على ملعب «أنفيلد».
حكم مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي
يدير مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي، الحكم «بول تيرني».
القناة الناقلة لـ مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي
تنقل مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي، عبر القنوات التالية:

بي إن سبورت أتش دي 4

بي إن سبورت 4k

Sport TV 1

Sky Sport Uno

Sport Klub 1 HD Slovenija

Sport Klub 1 Hrvatska

Diema Sport 2 HD

beIN Sports HD 11 EN

Sky Sport 1 Germany

BT Sport 1 / HD

Canal + Sport Polska

Sport Klub 2 Serbia

SuperSport HD 2 alb

Ziggo Sport Select HD

EuroSport Romania

Viasat Jalkapallo Finland HD

Viasat Sport Premium

Sky Sport Football

Spiler 1 TV

Premier Sport HD Slovakia

Asr TV HD
مشاهدة مباراة ليفربول وشيفلد يونايتد معلق مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي
مشاهدة مباراة ليفربول وشيفلد يونايتد يقوم بالتعليق على مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي، علي محمد علي.

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