دنيا عبدالعزيز تهنيء دنيا سميرغانم بعيد ميلادها

قامت الفنانة دنيا عبد العزيز بنشر صور مجمعة تجمعها مع الفنانه دنيا سمير غانم وذالك عبر حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"





وظهر كل من عبدالعزيز وغانم في الصور المجمعة مرتدات ملابسه أنيقة، حيث أنها مجموعة من الصور المختلفة وتوضح مدى الترابط والحب والعلاقات الطيبة التي تجمعهم، ويظهر ذالك أيضاً في قرب ملامحهم و إبتساماتهم الأنيقة في الصور.



قامت "عبد العزيز "بالتعليق على الصورة قائلة "كل سنة وأنتي طيبة أختي الصغيرة"، أعجب الجمهور بالصورة وأخذو بالتعليق"

أتمنى لكم من الله دوام الصحة والعافيه والسلامة، تشبهون لبعض أكتر من أختها، قمرين أوي بزيادة.





يذكر أن دنيا عبد العزيز، ممثلة مصرية مواليد عام 1982م، بدأت دنيا عبد العزيز المشوار الفني بأول عمل لها وهي صغيرة في فيلم "صراع الزوجات" مع النجمة دلال عبد العزيز والدت "دنيا سمير غانم" وقد ألحقها والدها أيضا إلى مدرسة الباليه وهي في عمر الخمس سنوات، تخرجت دنيا عبد العزيز من معهد السينما والإخراج واول أعمالها في مصر كانت فيلم "أحوال شخصية"، ظهرت دنيا عبد العزيز في العديد من المسلسلات مثل "المال والبنون" ، "عائلة ونيس" ، " بنات أفكاري" ، "أوراق والعديد من الأفلام أيضاً.

