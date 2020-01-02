"أمطار ورياح مثيرة للأتربة".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس اليوم السبت، الموافق 2020/1/2، لافتة إلى أنه يسود طقس غير مستقر تتكاثر فيه السحب، يصاحبها سقوط أمطار رعدية وغزيرة.





وقالت الهيئة في بيانها: "يسود طقس غير مستقر حيث تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الغربية والوجه البحري تمتد خفيفة إلى القاهرة والطقس بارد شمالا نهارا شديد البرودة ليلاً يصل الي حد الصقيع في وسط سيناء".





وتابعت: "كما تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية قد تصل إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة".





وعن حالة البحر، فقد أشارت إلى أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.





أما درجات الحرارة، فقد جاءت كالتالي:

القاهرة 09 15





شبين الكوم 09 15





طنطا 09 15





دمنهور 08 15





الإسكندرية 12 15





بلطيم 12 15





مطروح 09 15





السلوم 06 15





سيوة 03 13





بورسعيد 10 16





دمياط 13 16





الزقازيق 10 15





الإسماعيلية 09 15





السويس 11 16





العريش 07 17





رفح 08 16





رأس سدر 10 18





نخل 01 18





نويبع 14 20





طابا 06 17





كاترين 01 11





الطور 09 20





شرم الشيخ 14 21





الغردقة 12 22





مرسى علم 14 20





الفيوم 06 15





بني سويف 06 16





المنيا 05 16





أسيوط 05 16





سوهاج 06 17





قنا 06 18





الأقصر 07 19





أسوان 08 21





أبو سمبل 12 20





الوادي الجديد 04 19





شلاتين 13 24





أبو رماد 12 24





حلايب 16 22





رأس حدربة 15 22