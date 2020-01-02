Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأهلي يعلن مفاجأة وراء عدم قيد كهربا في قائمته المحلية

الخميس 02/يناير/2020 - 06:17 ص
Advertisements
كهربا
كهربا
الفجر الرياضي
Advertisements
كشف مدير جهاز الكرة بالنداي الأهلي، سيد عبدالحفيظ، أن أحد الأندية قام بالاستعلام عن محمود عبدالمنعم "كهربا" المنضم للفريق حديثًا بأوراق غير صحيحة من أجل تأخير قيده في قائمة الفريق.

وأعلن سيد عبدالحفيظ العقوبات التي يمكن أن توقع على الفريق الذي يدخل بيانات غير صحيحة لنظام "تي ام اس".

حيث قال باختصار وقبل أن نورد لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم بنصها الكامل، فإن فيفا يفرض على كل ناد واتحاد محلي اختيار مدير لنظام "تي ام سي" مُدرب لتتحمل كل جهة مسؤوليتها حال حدوث أي خطأ.

ويعاقب فيفا المخطئ سواء اتحاد محلي أو ناد، بعقوبات مختلفة تبدأ من التوبيخ وتصل للغرامة والاستبعاد من البطولات بالنسبة للاتحاد المحلي، والهبوط للدرجة الأدنى والمنع من القيد.

وكان قد سعي النادي الأهلي إلي قيد كهربا في قائمة الفريق مع فتح القيد المحلي لكن ظهر له من خلال نظام "تي ام اس" أن أحد الأندية قام بالاستعلام لإضافته لقائمته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كهربا قيد كهربا النادي الأهلي الأهلي

أخبار تهمك

"عودة الأمطار الرعدية".. الأرصاد تحذر من طقس الخميس 2020/1/2

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يعلن مفاجأة وراء عدم قيد كهربا في قائمته المحلية

منذ ساعة و 17 دقيقة

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الأهلي رابط اون سبورت

منذ حوالي 12 ساعة

أنا خدت الضربة بجد.. ساديو ماني يصدم محمد صلاح

منذ حوالي 11 ساعة

جلسة مثمرة بين آل الشيخ والخطيب بالسعودية.. ومفاجآت نارية للجماهير الحمراء

منذ حوالي 12 ساعة

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وأسوان بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL رابط ماتش الزمالك zamalek sport

الآن

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ حوالي 17 ساعة

استنكار مصري لموقف حكومة طرابلس بعد اجتماع الجامعة العربية

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

منذ يوم

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

الآن

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

منذ حوالي 19 ساعة

أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: حسم مصير صفقة عبد الله السعيد.. مرتضي منصور يُهاجم الأهلي.. موعد مباراة الزمالك في الدوري

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

الآن

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت

الآن

عاجل.. سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجآة كبرى بشأن قيد "كهربا"

منذ حوالي 10 ساعات

رد قوي من الخارجية المصرية على حكومة طرابلس

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. الأهلي يضم حمودي والشيخ لقائمته النهائية قبل لحظات من إغلاق باب القيد

الأهلي يخاطب "فيفا" لتعقيد موقف سليمان كوليبالي

اليوم.. فتح باب القيد للانتقالات الشتوية باتحاد الكرة

رد نادر من اتحاد الكرة على قانونية قيد عبدالله السعيد في قائمة بيراميدز

رسميا.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بـ3 طلبات عاجلة بعد قرار الكاف

اتحاد الكرة يصدم الأهلي من جديد بفرمان ناري

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

الأهلي يعلن مفاجأة وراء عدم قيد كهربا في قائمته المحلية

06:17 ص

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

09:15 م

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

07:52 ص

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

02:06 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status