الأهلي يعلن مفاجأة وراء عدم قيد كهربا في قائمته المحلية

كشف مدير جهاز الكرة بالنداي الأهلي، سيد عبدالحفيظ، أن أحد الأندية قام بالاستعلام عن محمود عبدالمنعم "كهربا" المنضم للفريق حديثًا بأوراق غير صحيحة من أجل تأخير قيده في قائمة الفريق.





وأعلن سيد عبدالحفيظ العقوبات التي يمكن أن توقع على الفريق الذي يدخل بيانات غير صحيحة لنظام "تي ام اس".





حيث قال باختصار وقبل أن نورد لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم بنصها الكامل، فإن فيفا يفرض على كل ناد واتحاد محلي اختيار مدير لنظام "تي ام سي" مُدرب لتتحمل كل جهة مسؤوليتها حال حدوث أي خطأ.





ويعاقب فيفا المخطئ سواء اتحاد محلي أو ناد، بعقوبات مختلفة تبدأ من التوبيخ وتصل للغرامة والاستبعاد من البطولات بالنسبة للاتحاد المحلي، والهبوط للدرجة الأدنى والمنع من القيد.



