Advertisements
Advertisements
Advertisements

كورة أون لاين مشاهدة مباراة الزمالك اليوم مباشرة ON Sport كورة ستار الدوري المصري Zamalek Today امام اسوان

الخميس 02/يناير/2020 - 05:49 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
مشاهدة مباراة الزمالك واسوان بدون توقف اليوم ومن المنزل مباراة الزمالك المصري امام اسوان في الدوري الممتاز نت سريع وبطئ بث حي مباراة الزمالك في الدوري يدخل نادى الزمالك اختباراً محلياً جديداً حينما يستضيف نظيره أسوان على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري العام ، ويدخل الفارس الأبيض مباراة الليلة بحثاً عن تصحيح المسار وتحقيق النقاط الثلاث لاسيما أن الزمالك لم يحقق الفوز منذ انتصاره على بيراميدز بهدفين دون رد حيث خسر من الطلائع 3-2 وتعادل مع سموحة والإنتاج الحربى سلبياً كما أنه تعادل مع زيسكو يونايتد في دوري أبطال أفريقيا.

مشاهدة مباراة الزمالك واسوان موعد مباراة الزمالك وأسوان
مشاهدة مباراة الزمالك واسوان تقام مباراة الزمالك وأسوان فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الخميس وطالب الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات لملاحقة فرق القمة مجدداً ، ويستعيد الفارس الأبيض في مباراة اليوم جهود محمود عبد الرازق شيكابالا صانع العاب الفريق، وعبد الله الجمعة الظهير الأيسر عقب شفائهما من الإصابات التي كانا يعانيان منها مؤخرا وتسببت في غيابهما عن المباريات الأخيرة للفريق، كما سيغيب عن مباراة اليوم محمد عبد الغني للايقاف لحصوله علي 3 إنذارات وحازم امام للإصابة وهو ما وضع الجهاز الفني بقيادة كارتيرون في مأزق بسبب عدم وجود لاعب في مركز الظهير الأيمن بعد هروب حمدي النقاز واصابة حازم امام وإيقاف محمد عبد الغني، ويفاضل كارتيرون بين اسلام جابر جناح ايمن الفريق للمشاركة في مباراة اليوم في مركز الظهير الأيمن واحمد عيد الناشئ مواليد 2001 والذي تم تصعيده للفريق الأول لسد العجز في الجبهة اليمني، ومحمد عبد السلام مساك الفريق والذي سيتم توظيفه مؤقتا في الظهير الأيمن

مشاهدة مباراة الزمالك واسوان ترتيب الزمالك وأسوان فى جدول الدوري


مشاهدة مباراة الزمالك واسوان ويحتل الزمالك المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 3 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى فيما يحتل أسوان المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 17 هدفاً .

مشاهدة مباراة الزمالك واسوان التشكيل المتوقع للزمالك أمام أسوان


مشاهدة مباراة الزمالك واسوان ومن المتوقع ان يدفع كارتيرون المدير الفني للزمالك بتشكيل مكون من : "محمد أبو جبل في حراسة المرمي، امامه الرباعي محمد عبد السلام ومحمود الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى في خط الدفاع ، وفي الوسط فرجاني ساسي وطارق حامد ، امامهما الرباعي اشرف بن شرقي ويوسف أوباما واحمد سيد زيزو ومصطفي محمد مهاجم صريح".

مشاهدة مباراة الزمالك واسوان التشكيل المتوقع لتماسيح النيل أمام الزمالك
فى المقابل تمثل مباراة الزمالك عنق الزجاجة لتماسيح النيل حيث شهدت المباراة الأخيرة للفريق الجنوبى تعادل إيجابى مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق ليقدم مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان استقالته من منصبه بسبب تراجع النتائج والاقتراب من منطقة الهبوط قبل أن تتمسك الادارة بخدماته وتجدد الثقة فيه ليقود تماسيح النيل فى مباراة الليلة التى سوف يسعى خلالها من تعثر الزمالك لتحقيق نتيجة إيجايبة .

مشاهدة مباراة الزمالك واسوان ويبدو التشكيل المتوقع لأسوان أمام الزمالك مكون من : " مسعد عوض - محمد طارق - محمد إسماعيل إبراهيم القاضي – محمود نعيم - محمد الصباحي – موسى داو – أحمد عامر – أحمد الصغيري – فادي فريد - بادارا سيلا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهدة مباراة الزمالك واسوان اليوم مشاهدة مباراة الزمالك واسوان بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك واسوان بث حي مباراة مشاهدة مباراة الزمالك واسوان

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

الآن

أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: حسم مصير صفقة عبد الله السعيد.. مرتضي منصور يُهاجم الأهلي.. موعد مباراة الزمالك في الدوري

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

منذ يوم

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ حوالي 17 ساعة

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الأهلي رابط اون سبورت

منذ حوالي 12 ساعة

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

الآن

عاجل.. سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجآة كبرى بشأن قيد "كهربا"

منذ حوالي 10 ساعات

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وأسوان بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL رابط ماتش الزمالك zamalek sport

الآن

الأهلي يعلن مفاجأة وراء عدم قيد كهربا في قائمته المحلية

منذ ساعة و 18 دقيقة

استنكار مصري لموقف حكومة طرابلس بعد اجتماع الجامعة العربية

منذ حوالي 8 ساعات

جلسة مثمرة بين آل الشيخ والخطيب بالسعودية.. ومفاجآت نارية للجماهير الحمراء

منذ حوالي 12 ساعة

أنا خدت الضربة بجد.. ساديو ماني يصدم محمد صلاح

منذ حوالي 11 ساعة

"عودة الأمطار الرعدية".. الأرصاد تحذر من طقس الخميس 2020/1/2

منذ حوالي 7 ساعات

رد قوي من الخارجية المصرية على حكومة طرابلس

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت

الآن

موضوعات متعلقة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك الآن

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بث مباشر ON SPORT المفتوحة «zamalek » رابط الزمالك HD

تفوق أبيض كاسح وهدف غائب منذ 21 عامًا.. حقائق مثيرة من تاريخ مواجهات الزمالك ضد أسوان

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

الأهلي يعلن مفاجأة وراء عدم قيد كهربا في قائمته المحلية

06:17 ص

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

09:15 م

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

07:52 ص

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

02:06 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status