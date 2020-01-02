مشاهدة مباراة الزمالك واسوان ON SPORT رابط ماتش الزمالك بث ممباشر مباراة الزمالك واسوان

بث حي مباراة الزمالك اليوم مشاهدة مباراة الزمالك واسوان بث حي مواجهة الزمالك الان بث مباشر مباراة الزمالك اليوم الخميس يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره أسوان غدا الخميس ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري المصري.





مشاهدة مباراة الزمالك واسوان موعد مباراة الزمالك وأسوان





مشاهدة مباراة الزمالك واسوان تنطلق مباراة الزمالك وأسوان في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة،





مشاهدة مباراة الزمالك واسوان والساعة الثامنة ونصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة التاسعة ونصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.





مشاهدة مباراة الزمالك واسوان | القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأسوان





تذاع مباراة الزمالك وأسوان بشكل حصري عبر قناة أون سبورت وتايم سبورت.





مشاهدة مباراة الزمالك واسوان ويخوض الزمالك مباراة أسوان تحت شعار "لا بديل عن الفوز" بسبب سوء النتائج التي حققها الفريق خلال المباريات الثلاث الماضية بالخسارة أمام





مشاهدة مباراة الزمالك واسوان طلائع الجيش في الجولة الثامنة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والتعادل مع سموحة والإنتاج الحربي سلبياً في الجولتين التاسعة والعاشرة.





مشاهدة مباراة الزمالك واسوان ويحتل الزمالك المركز السابع برصيد 15 نقطة من 9 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 3 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى المتصدر برصيد 24 نقطة من 8 مباريات وله مباراتين مؤجلتين.



