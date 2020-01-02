بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت

مشاهدة مباراة الزمالك واسوان اليوم الخميس 2-1-2020 شاشة كاملة بدون توقف بث مباشر مباراة الزمالك اليوم في الدوري الممتاز يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره أسوان على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري العام.









مشاهدة مباراة الزمالك واسوان تقام مباراة الزمالك وأسوان فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الخميس وتذاع عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت.









مشاهدة مباراة الزمالك واسوان يحتل الزمالك المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة من 9 مباريات فاز في 4 وتعادل فى 3 وخسر مباراتين بينما يحتل أسوان المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط من 10 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 مباريات.



