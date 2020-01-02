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مشاهدة مباراة الزمالك ضد اسوان بث مباشر الآن عبر O N SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع NOW

الخميس 02/يناير/2020 - 06:05 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة الزمالك واسوان بث مباشر مباراة الزمالك بث حي مواجهة الزمالك اليوم الخميس يستضيف ستاد القاهرة الدولى مباراة قوية بين نادي الزمالك وفريق أسوان ضمن مباريات الجولة ال 11 من بطولة الدوري المصري فى لقاء قوي يسعي فيه الزمالك للعودة للنتائج الإيجابية ببطولة الدوري بعدما شهدت الفترة الأخيرة تراجع فى النتائج.

مشاهدة مباراة الزمالك واسوان موعد مباراة الزمالك وأسوان ببطولة الدوري المصري

مشاهدة مباراة الزمالك واسوان يحل فريق أسوان ضيف على نادى الزمالك ضمن مباريات الجولة ال 11 من بطولة الدوري المصري فى لقاء سيقام الساعة السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة الزمالك واسوان القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأسوان

مشاهدة مباراة الزمالك واسوان يلتقي فريقي الزمالك وأسوان ضمن مباريات الجولة ال 11 من بطولة الدوري المصري فى لقاء سيقام الساعة السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport HD وTime Sport HD.
مشاهدة مباراة الزمالك واسوان قائمة الزمالك لمواجهة أسوان

مشاهدة مباراة الزمالك واسوان أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك عن قائمة الفريق لمواجهة فريق أسوان، وجائت القائمة كالأتي :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل
خط الدفاع: محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد السلام - احمد عيد - محمد عبد الشافي - اسلام جابر في خط الدفاع
خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو- يوسف أوباما - محمد اوناجم - اشرف بن شرقي - كريم بامبو في خط الوسط
خط الهجوم: مصطفي محمد - عمر السعيد

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