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السالمونيلا وبهاء سلطان يضعان محمد رمضان وحسن الشافعي في مأزق (فيديو)

الخميس 02/يناير/2020 - 06:20 ص
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سالمونيلا وبهاء سلطان
سالمونيلا وبهاء سلطان
كريم هاشم
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تصدر عدد من المطربين والأغاني محرك البحث  الشهير "جوجل"  ومنهما المطرب بهاء سلطان،  والمطرب راغب علامة،  وأغنية سالمونيلا التي طرحها المخرج تميم يونس،  وتزامن مع هذه التريندات طرح عدد من الأغاني ومنهم أغنية "بم بم بم"  لـ محمد رمضان التي حصلت على مشاهدات كبيرة تجاوزت المليون ونصف وتصدرت تريند يوتيوب ولكنها لم تحظى  بإعجاب الجماهير، وأغنية "مامي كوسا" لـ"أحمد سعد وحسن الشافعي وكيكا".

 

ويرصد الفجر الفني سبب ظهور تلك التريندات

 

السالمونيلا

تصدرت أغنية الـ"سالمونيلا" عقب طرحها للمخرج تميم يوسف عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

 

منذ أنا أصبحت الـ" سالمونيلا" تريند مواقع التواصل الاجتماعي أصبح الكثير من رواد هذه المواقع والسوشيل ميديا يتسائل عن معنى كلمة "سالمونيلا" المستخدمة في الأغنية والتي جعلت الكثير يبحث عن معناها ولذلك ظهرت تريند في محرك البحث جوجل.

 

الـ "سالمونيلا"هي اسم طبي ‏يطلق على داء "السلمونيلات" وهو مرض بكتيري يصيب المعدة، وتسببه بكتيريا السالمونيلا التي تعيش في ‏الأمعاء الحيوانية، وتنتقل للإنسان من خلال المياه أو الطعام الملوث.

وحققت الـ"سالمونيلا" خلال الساعات القليلة الماضية منذ طرحها فيما يقرب من 180 مشاهدة عبر موقع الفيدوهات العالمي "يوتيوب" حيث ظهر في الفيديو كليب المطرب محمود العسيلي وشارك به مع تميم يونس، أغنية "سالمونيلا" من كلمات وإخراج تميم يونس، وتوزيع محمد زهير وبالاشتراك مع محمد الفرا,

 

أول عمل للمطرب لـ تميم يونس حيث شارك العام الماضي أغنية "إنتي أي كلام" التي حققت رواجًا وصدى كبير لدى قطاع كبير من الجمهور خاصة على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

 

بهاء سلطان

 

بعد إختفاء كبير من على ساحة جوجل تريند وعلى الساحة الفنية ظهر المطرب بهاء سلطان، مساء امس، مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس عبر برنامجها "صاحبة السعادة"، والتي ناشدت المنتج نصر محروس بضرورة حل الأزمة التي تجمعه مع بهاء والتي أستجاب نصر محروس لهذه المناشدة معبرًا عن تقديره الشديد لها.

 

بهاء سلطان يثير جنون الجمهور

 

 

بعد ظهور بهاء سلطان مع "صاحبة السعادة" وتقديم عدد كبير من الأغاني والتواشيح حاز على تعاطف وإعجاب الكثير من الجمهور والتي أستنكر بعضهم لماذ يغيب هذا الصوت الرخيم الذي يحتوي على الكثير من المقامات، في نفس الوقت الذي تتصدر المهرجانت الشعبية التريند والساحة الفنية.

 

 

محمد رمضان في "بم بم بم"

 

لم يتصدر محمد رمضان قائمة جوجل تريند هذه المره ولكنه تصدر تريند موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" حيث تجاوز مشاهدات المليون ونصف في أقل من 24 ساعة، وظهر رمضان في العمل وهو يظهر حوله عدد كبير من الموديلاز، وكان الكليب من إخراج محمد سامي الذي يخرج مسلسل البرنس في رمضان المقبل.

 

راغب علامة في قائمة جوجل تريند

 

لم يخلوا جوجل تريند هذا اليوم من وجود المطرب راغب علامة، الذي ظهر بعد أمس الاربعاء مع الإعلامية إسعاد يونس عبر برنامجها صاحبة السعادة الذي يذاع عبر فضائية دي أم سي ، والذي قدم من خلال الحلقة باقة من الأغاني التي قدمها في بدايته الفنية.

 

 

حسن الشافعي وأحمد سعد وكيكا في مامي كوسا

 

طرح الموزع حسن الشافعي أغنيته الجديدة "مامي كوسا"، عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، التي يتعاون فيها مع الفنان أحمد سعد، والمطرب كيكا عضو فريق "المدفعجية، ولكنها لم تتوجد تريند سواء عبر جوجل تريند أو موقع الفيديوهات العالمي" يوتيوب".

 

وأغنية "مامي كوسا"، من كلمات إسلام كنكة، ومنة عدلي القيعي، ومن ألحان إسلام كنكة، وأحمد سعد، وخالد عصام الدين، وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب مع المخرج أحمد القيعي، في قصر المانسترلي في مصر.

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الكلمات المفتاحية

محمد رمضان راغب علامة في صاحبة السعادة راغب علامة تميم يونس بهاء سلطان بم بم الـسالمونيلا إنتي أي كلام أغنية سالمونيلا

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