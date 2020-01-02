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أمطار غزيرة ورعدية وصقيع.. الأرصاد تحذر من طقس الـ3 أيام المقبلة

الخميس 02/يناير/2020 - 05:32 ص
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طقس سيء - أرشيفية
طقس سيء - أرشيفية
جرجس ميلاد
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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس الـ72 ساعة المقبلة، ابتداءً من اليوم الخميس، وحتى السبت المقبل، قائلة إن حالة الجو غير مستقرة، وستشهد عدة محافظات سقوط أمطار غزيرة.

وأضاف، بيان الهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تتعرض لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وتتساقط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، تكون مصحوبة بالبرد على مناطق من السواحل الغربية، وشمال الوجه البحري، كما تمتد الأمطار متوسطة الشدة، على مناطق من جنوب الوجه البحري وشمال سيناء ومدن القناة.

وأكدت الأرصاد، أن درجات الحرارة ستسجل انخفاضا ملحوظا على معظم الأنحاء، لتكون أقل من المعدلات الطبيعية، بقيم تتراوح بين 4-5 درجات، وأن الطقس سيكون باردا نهارًا، شديد البرودة ليلًا، يصل لحد الصقيع أحيانًا.

وأشارت إلى وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، ما يزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، وتؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الجهات المعنية، باتخاذ التدابير اللازمة، للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

ومن ناحيته، علق الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الأربعاء، على حالة عدم الاستقرار قائلا: "متعودين دايمًا إن من فرحة الاحتفال بعيد الميلاد درجات الحرارة تنخفض".
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الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة الطقس الارصاد الإثار

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