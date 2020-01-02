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تصريح جديد من البابا تواضروس عن حادث دير "أبو مقار"

الخميس 02/يناير/2020 - 08:23 ص
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البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
جرجس ميلاد
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قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن حادث مقتل رئيس دير القديس "أبو مقار"، الأنبا ابيفانيوس، "استثنائي"، مؤكدا أنه لم يحدث من قبل.

وأضاف البابا "تواضروس"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء، أن غياب المحبة والإدارة السبب في المشاكل التي تعاني منها أي "إيبارشية"، وأن بعض الإيبارشيات تحتاج إلى المزيد من الحزم والحب معًا، وحادث مثل "أبو مقار" يحتاج إلى حزم كبير.

وأشار بابا الإسكندرية إلى وجود عدة اعتبارات يتم الاعتداد بها عند اتخاذ أي قرار يتعلق بالكنيسة أبرزها التوقيت والأهمية، مؤكدا أن تكوين القرار يحتاج إلى مشورة وصلاة، متابعًا: "لا أحبذ اتخاذ القرارات تحت ضغط، ولا أحب القرارات الفجائية".

وكشف بطريرك الكرازة المرقسية، عن تنظيم الكنيسة لمؤتمرات للشباب قال: "قررنا تنظيم مؤتمرين لشباب الكنيسة الأول للمقيمين في الخارج والثاني للمقيمين بالداخل".

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الكلمات المفتاحية

حادث دير أبو مقار البابا تواضروس البابا ابو مقار

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