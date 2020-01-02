بعد تصدرها "جوجل".. تعرف على معنى أغنية "الـ "سالموينلا" (فيديو)

تصدرت أغنية الـ"سالمونيلا" عقب طرحها للمخرج تميم يوسف، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

سالمونيلا تريند

منذ أنا أصبحت الـ" سالمونيلا" تريند مواقع التواصل الاجتماعي أصبح الكثير من رواد هذه المواقع والسوشيل ميديا يتسائل عن معنى كلمة "سالمونيلا" المستخدمة في الأغنية والتي جعلت الكثير يبحث عن معناها ولذلك ظهرت تريند في محرك البحث جوجل.

معنى سالمونيلا

الـ "سالمونيلا"هي اسم طبي ‏يطلق على داء "السلمونيلات" وهو مرض بكتيري يصيب المعدة، وتسببه بكتيريا السالمونيلا التي تعيش في ‏الأمعاء الحيوانية، وتنتقل للإنسان من خلال المياه أو الطعام الملوث.‏

سبب ظهور مرض الـ" سالمونيلا

تحدث العدوى بسبب تناول اللحوم أو الدواجن أو البيض أو المنتجات الحيوانية النيئة أو الغير مطهية بشكل ‏جيد، وتتضمن فترة حضانة المرض من عدة ساعات إلى يومين، وتصنف عدوى "السالمونيلا" على أنها ‏‏"أنفلونزا المعدة" أو التهاب المعدة والأمعاء ويصاحبها بعض الأعراض مثل الغثيان والقيء والحمى وتشنجات ‏البطن وغيرها من الأعراض التي تلزم استشارة الطبيب.‏





تصدر سالمونيلا توييتر

ومنذ أن شارك تميم يونس الـ"سالمونيلا" على موقع الفيديوهات وهي تصدرت موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ولاقت الأغنية تفاعلًا كبير على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث شاركها الكثير من الرواد على صفحاتهم الشخصية.





عد د المشاهدات التي حققتها سالمونيلا

وحققت الـ"سالمونيلا" خلال الساعات القليلة الماضية منذ طرحها فيما يقرب من 180 مشاهدة عبر موقع الفيدوهات العالمي "يوتيوب" حيث ظهر في الفيديو كليب المطرب محمود العسيلي وشارك به مع تميم يونس.





أغنية "سالمونيلا" من كلمات وإخراج تميم يونس، وتوزيع محمد زهير وبالاشتراك مع محمد الفرا.

أول أعمل تميم يونس





أول عمل للمطرب لـ تميم يونس حيث شارك العام الماضي أغنية "إنتي أي كلام" التي حققت رواجًا وصدى كبير لدى قطاع كبير من الجمهور خاصة على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.