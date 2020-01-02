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تعرف على معني كلمة سالمونيلا التي اختارها تميم يونس عنوانًا لأغنيته الجديدة (فيديو)

الخميس 02/يناير/2020 - 05:12 ص
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تميم يونس سالمونيلا
تميم يونس سالمونيلا
صلاح حسن
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أحدثت أغنية سالمونيلا للفنان الشاب تميم يونس ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحه لها عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب


وبدأت تساؤلات الكثيرين حول معنى كلمة سالمونيلا التي اختارها تميم يونس عنوانًا لأحدث أغانيه خاصًة وأنه الفنان الذي أثار جدلًا في أغسطس 2018 بعد طرحه أغنية "إنتي أي كلام" المكونة من 3 كلمات فقط.


وبعد تصدر كلمة سالمونيلا محرك البحث جوجل وجدنا أن هذه الكلمة المستخدمة غير معروفة لدى الكثيرين وتبين أنها اسم طبي ‏يطلق على داء "السلمونيلات" وهو مرض بكتيري يصيب المعدة.


وكلمة سالمونيلا مرض تتسبب فيه بكتيريا السالمونيلا لأنها تعيش في ‏الأمعاء الحيوانية وتنتقل للإنسان من خلال المياه أو الطعام الملوث.‏


وتحدث عدوى داء السلمونيلا عندما يتم تناول اللحوم أو الدواجن أو البيض أو المنتجات الحيوانية التي لم تُطهى أساسًا أو لا تُطهى بشكل ‏جيد وتأخذ فترة حضانة المرض بين عدة ساعات وحتى يومين.


ويصنف العديد من الأطباء عدوى "السالمونيلا" بأنها ‏أنفلونزا المعدة وبعض الأطباء يطلق عليها التهاب بالمعدة والأمعاء تكون أعراضها مصحوبة بالغثيان والقيء والحمى وتشنجات ‏البطن وكل هذه الأعراض تلزم المصاب بها باستشارة الطبيب.‏


يُذكر أن أغنية سالمونيلا صاحبها الكثير من الجدل وبسببها تم اتهام تميم يونس بالإساءة للمرأة، وأغنية سالمونيلا من كلمات وإخراج تميم يونس وتوزيع محمد زهير وساهم في التوزيع محمد الفرة‎.‎
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الكلمات المفتاحية

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