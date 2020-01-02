تراوري سعيد بترشيحه لريال مدريد

أعرب أداما تراوري نجم وولفرهامبتون الإنجليزي عن سعادته بالترشيح للإنضمام إلى ريال مدريد الإسباني على الرغم من تمثيله لبرشلونة الإسباني في السابق.





وأوضح التقرير أن اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً يقدم مستويات رائعة مع الذئاب هذا الموسم تحت قيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو مما فتح الباب التكهنات نحو إمكانية الانتقال إلى نادٍ كبير.





وذكرت التقارير الصحفية أن أوسيمين خريج أكاديمية لاماسيا الشهيرة الخاصة بنادي برشلونة والتي لم يستطع فرض نفسه على التشكيلة الأساسية لبرشلونة ليرحل إلى الدوري الإنجليزي وينضم إلى صفوف أستون فيلا قبل أن يرحل إلى ولفرهامبتون ويتالق بقدرات البدنية والفنية غير عادية.





وألمح صاحب الجنسية الإسبانية أنه سيحب أكثر العودة إلى برشلونة ولكن إن كانت هناك إمكانية للانتقال إلى ريال مدريد فهو لا يغلق الباب أمام هذه الخطوة، حيث قال لبرنامج خوجونيس المذاع قناة لا سيكستا الإسبانية :"إن لم يكن لدي خيار العودة إلى البرسا وعلي الذهاب إلى ريال مدريد، أنا لا أغلق أي باب".





وأضاف :"كان هناك سوء تفاهم مع البرسا، شيء ما حدث لم يعجبني ولكني أفضل الاحتفاظ به لنفسي".





وعن العودة إلى إسبانيا، اختتم تراوري تصريحاته قائلاً :"نعم، لم لا ولكني قطعت وعداً بأن أصبح واحداً من الأفضل في إنجلترا".