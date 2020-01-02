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مذيعة الحدث لـ"تركي آل الشيخ": وجه دعمك لللأندية الصغيرة

الخميس 02/يناير/2020 - 07:33 ص
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مروة سالم مذيعة الحدث
مروة سالم مذيعة الحدث
جرجس ميلاد
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وجهت الإعلامية مروة سالم، مقدمة برنامج "هنجيب سيرتكم" على شاشة قناة "الحدث اليوم"، رسالة شديدة إلى المستشار تركي آل الشيخ، قائلة، إن الرسالة منقوله عن إعلاميين كبار في المجال الرياضي، ولكنهم لا يستطيعون أن يقولونها علنا.

وقالت "سالم" إن مجهودات الوزير المستشار تركي آل الشيخ ظاهرة والجميع يعلمها، ويحسب له دعمه للكرة المصرية، مضيفة أنه يجب أن يوجه دعمه لأندية أخرى غير الأهلى والزمالك وبيراميدز.

وأضافت: "فيه أندية تاني في مصر محتاجة دعم وخاصة في الأقاليم، فيهم شباب جامدين جدا وبيعرفوا يلعبوا كرة أوي بس محتاجين دعم، وطالما أنت بتحب تدعم الكورة، وجه دعمك للشباب دول، لو عايز تستثمر في مصر بجد، وجه دعمك للأندية الصغيرة دي".
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الكلمات المفتاحية

مروة سالم ترك ال الشيخ الكرة الزمالك الأهلي

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