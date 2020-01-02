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باسل خياط يكشف تفاصيل جديدة عن أعماله الفنية المقبلة (فيديو)

الخميس 02/يناير/2020 - 04:55 ص
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باسل خياط
باسل خياط
صلاح حسن
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كشف الفنان السوري باسل خياط عن تعاقده على مسلسل تلفزيوني جديد يُعرض في دراما رمضان المقبل 2020، وأوضح قائلًا: "المسلسل يحمل اسم مبدأي هو (النحات) وهو مسلسل مميز وسأظهر فيه بـ 3 وجوه والعمل سيكون ضخمًا وحتى اللحظة لازال يكتمل كاست العمل".


ورجّح "باسل" أن تكون الفنانة السورية سلافة معمار هي الأقرب لمشاركته بطولة المسلسل، مبينًا: "كان مفترض يكون في تعامل بيننا بمسلسل ما ولكن لم يتم الاتفاق معها بسبب الإنتاج والتوقيتات ولكن حتى الآن لا يوجد ما يمانع من مشاركتها خاصًة أن (النحات) يتم اختيار المشاركين فيه".


وأضاف باسل خياط في تصريحات تلفزيونية قائلًا أنه كان مقررًا أن يشارك في عمل سوري خالص ولكن تم تأجيله حتى 2021 وسيكون من إخراج الليث حجو.


وبشأن مسلسل "عهد الدم" قال الفنان السوري: "لا زلت أصور وهو مسلسل ضخم وإنتاج قوي وإخراج كريم الشناوي وفي شهر 2 أو 3 سيُعرض عبر منصة إلكترونية وبعدها في شهر 4 أو 5 سيعرض يعبر تلفزيون Mbc وموقع شاهد".



وخلال حديثه عن الصداقة في الوسط الفني، قال: "هذا يعتمد على الشخص ومدى إيمانه ومقدرته على التمييز وما يتعامل به سواء بطريقة عملية أو عاطفية 

فالصداقة تعتمد على الشخص نفسه"، وأكد أن الأصدقاء القريبين ليه قصي خولي وسلافة معمار مبينًا: "تجمعني علاقة طويلة مع قصي ومع أهله وسلافة كانت زميلتي في الدراسة وعلاقتي بها قوية".


وعن علاقته بالفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور قال: "تجمعنا علاقة طيبة ولو في نصي يلبق لنا أن نعمل مع بعضنا البعض أكيد نشارك ولا أمانع".


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