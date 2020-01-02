باسل خياط يكشف تفاصيل جديدة عن أعماله الفنية المقبلة (فيديو)

كشف الفنان السوري باسل خياط عن تعاقده على مسلسل تلفزيوني جديد يُعرض في دراما رمضان المقبل 2020، وأوضح قائلًا: "المسلسل يحمل اسم مبدأي هو (النحات) وهو مسلسل مميز وسأظهر فيه بـ 3 وجوه والعمل سيكون ضخمًا وحتى اللحظة لازال يكتمل كاست العمل".

ورجّح "باسل" أن تكون الفنانة السورية سلافة معمار هي الأقرب لمشاركته بطولة المسلسل، مبينًا: "كان مفترض يكون في تعامل بيننا بمسلسل ما ولكن لم يتم الاتفاق معها بسبب الإنتاج والتوقيتات ولكن حتى الآن لا يوجد ما يمانع من مشاركتها خاصًة أن (النحات) يتم اختيار المشاركين فيه".

وأضاف باسل خياط في تصريحات تلفزيونية قائلًا أنه كان مقررًا أن يشارك في عمل سوري خالص ولكن تم تأجيله حتى 2021 وسيكون من إخراج الليث حجو.

وبشأن مسلسل "عهد الدم" قال الفنان السوري: "لا زلت أصور وهو مسلسل ضخم وإنتاج قوي وإخراج كريم الشناوي وفي شهر 2 أو 3 سيُعرض عبر منصة إلكترونية وبعدها في شهر 4 أو 5 سيعرض يعبر تلفزيون Mbc وموقع شاهد".