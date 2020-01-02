حاتم عمور ونجوم مغاربة في حفل غنائي بالسعودية لأول مرة

ينظم موسم "شتاء الرياض" ليلة مغربية للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية وذلك ضمن فعاليات مهرجان الرياض للعود، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.





وكشف حساب شركة "بنش ماركت" المنظمة للحفلات الغنائية والترفيهية بالمملكة عبر موقع "تويتر"، عن إحياء النجوم حاتم عمور وزهير البهاوي وزينة الداودية وعبدالله الداودي، لليلة مغربية خالصة في السعودية يوم 16 يناير المقبل 2020 ويستقبل الحفل مسرح أبو بكر سالم بالرياض.





وعلق الحساب على التغريدة بالقول: "كنحبكم بالزاف مرحبا بيكم في الليلة المغربية على مسرح أبو بكر سالم"، فيما أرفق لينك خاص ببيع التذاكر والتي تراوحت قيمتها بين 50 وحتى 250 ريال سعودي وأعلن الموقع عن بيع تذاكر الـVip كاملة.



