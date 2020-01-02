حسن حمدي يوجه رسالة مهمة للخطيب ومحمد صلاح (فيديو)



وقال "حمدي"، خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسي على قناة "صدى البلد"، إن "بيبو" عليه أن ينسي الفترة الماضية، دون الخوض في التفاصيل، مشيرا إلى أنه عليه حمل كبير ويجب أن يركز فى عمله فقط، و أن يبتعد عن الصحافة لأنه يُهاجم على أشياء كثيرة.



وتحدث عن محمد صلاح، قائلا: "نصيحة ايه اللى اقولها لمحمد صلاح، دا هو اللى يقولى النصيحة.. دا وصل للعالمية بالتزامه". مضيفا: "يجب على محمد صلاح الحفاظ علي مستواه الفني العالي"، مشيرا إلى أنه أصبح من اللاعبين أصحاب إمكانيات فنية كبيرة داخل الملعب، وأيضا من الشخصيات أصحاب الأخلاقيات العالية، وكنت أتمني أن يكون لاعبا في الأهلي".



وشدد "حمدي" على أن محمد صلاح عمل أسم كبير لمصر وللكرة المصرية، وأصبح واجهة مشرفة لمصر.



وجه الكابتن حسن حمدي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، رسالة للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدراة النادي الأهلي، واللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب المصري الأول ونادي ليفربول الانجليزي.