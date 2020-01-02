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رانيا يوسف: "كنت هموت وأخلف من وأنا عندي 4 سنين" (فيديو)

الخميس 02/يناير/2020 - 04:41 ص
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رانيا يوسف
رانيا يوسف
صلاح حسن
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قالت الفنانة رانيا يوسف، إن عام 2019 كان من الأعوام الجيدة في حياتها مردفًة: "عدت بمواقفها وعيوبها وناسها وخبراتها". 


وأضافت رانيا يوسف في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "أحلى حاجة حصلتلي في 2019 إن بنتي اتخرجت من المدرسة ودخلت جامعة في برشلونة وده اختيارها الشخصي أنا معنديش أي اختيارات في كده أنا منتج بس بمول بالفلوس".


وعن أصعب موقف في 2019 قالت رانيا: ""بنتي بعدت عني من 3 شهور وده أصعب حاجة عليا إنها سافرت وسابتني وأنا مهزوزة وبعيط لوحدي وبصحى أتخيلها في البيت وأقوم الساعة 4 الفجر و6 الصبح أكلمها وبيجيلي هلاوس وصراصير في دماغي إنها لوحدها ولكن الحمد لله كلها بتكون تخيلات".


واستطردت رانيا، قائلًة: "بردوا الأم أم وأنا أمْ من وأنا عندي 4 سنين وكنت هموت وأخلف من وأنا عندي 4 سنين بحب الأطفال جدًا وبحب البنات بالذات وكنت بتمنى بنت وربنا عطاني بنتين".


وعن تفاؤلها بعام 2020، قالت: "بتفائل بالأرقام الزوجية ومبحبش الفردية وشها مش حلو عليا وإن شاء الله هتبقى سنة حلوة".


وعن تصدرها للترند 13 مرة في عام 2019 بأحداث بعيدة عن أعمالها الفنية قالت: "ده رقم كبير أوي بس الحمد لله دي حاجة تسعدني وده معناه إن الناس مهتمة بحياتي الشخصية وده حاجة مش وحشة".


وأكدت أنها استنفذت مرات الرسوب في الزواج حيث فشلت في الثلاث مرات ولم تكرر هذه التجربة مرة أخرى كافًة أن عمرها حاليًا 46 عامًا.


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