Advertisements
محمد عبده يبكي في حفله الغنائي بالسعودية لهذا السبب (فيديو وصور)
الخميس 02/يناير/2020 - 04:30 ص
Advertisements
صلاح حسن
Advertisements
دخل الفنان السعودي محمد عبده، في نوبة بكاء خلال حفله الذي أحياه في العاصمة السعودية ليلة رأس السنة الميلادية 2020، وذلك بسبب عائلته التي تركت له رسالة صوتية تم إذاعتها خلال الحفل الذي أقيم على مسرح يحمل اسمه في بوليفارد الرياض ضمن موسم شتاء الرياض.
وتأثر محمد عبده أمام الجمهور برسالة عائلته التي بدأتها ابنته "نورة" وقالت فيها إنها تتقدم بخالص الشكر للملك سلمان وولي عهد محمد بن سلمان ورئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ على إتاحتهم الفرصة في قول كلمة موجزة في حق والدهم فنان العرب.
وأضافت ابنته أن أبيها محمد عبده جمع كل الصفات الجيدة مردفًة: "هو موجه وناصف إن غضب عفى هو نعم الأب والصديق جمع بين حنان الأب وقلب يحمل مفاتيح أسرارنا شكرًا على الرأفة والحنان والتوجيه".
ووسط هذه الكلمات أجهش فنان العرب بالبكاء كما تحدث ابنه وابنته الصغار في كلمة لهما أيضًا، وقابل الجمهور هذه الرسالة بحفاوة وتصفيق كبير ناهيك عن الهتافات التي عبرت عن محبة كبيرة لفنان العرب في ليلة عراب الطرب.
وقدم محمد عبده خلال حفله الغنائي باقة من أشهر أغانيه التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال مشواره الفني، ومن الأغاني التي قدمها في الحفل: "الأرض، ما عاد بدري، ردي سلامي، أنا المولع بها، الليالي الوضح"، وغيرها مختتمًا الحفل بأغنية "فوق هام السحب".
Advertisements