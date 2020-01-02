فنان خليجي شهير يسقط على الأرض "عاريًا" أثناء خوضه هذا التحدي (صور)

تعرّض الفنان ونجم مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت عبدالله الجاسر، الشهير إعلاميًا بـ"عبودكا" للسقوط أرضًا خلال خوضه تحدي "الشبك" بعد ظهوره وهو يقفز من فوق "شبك".





وأظهر مقطع فيديو نشره "عبودكا" عبر حسابه على موقع الفيديوهات "إنستغرام" وهو في حديقة منزله وهو يحاول القفز من فوق "الشبك" إلا أنه لم يستطيع استكمال القفزة، فقام بالاستعانة بكرسي للوقوف عليه وتنفيذ القفزة لكنه سقط أرضًا وتعلق بـ"الشبكة" في مشهد أثار ضحك من حوله.





وعلقّ نجم مواقع التواصل الاجتماعي عبدالله الجاسر، على المقطع قائلًا: "مسوين تحدي منو يشقح الشبك المهم هذا آخر العناد سلملي على الشعور".



