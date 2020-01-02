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فنان خليجي شهير يسقط على الأرض "عاريًا" أثناء خوضه هذا التحدي (صور)
الخميس 02/يناير/2020 - 04:14 ص
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تعرّض الفنان ونجم مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت عبدالله الجاسر، الشهير إعلاميًا بـ"عبودكا" للسقوط أرضًا خلال خوضه تحدي "الشبك" بعد ظهوره وهو يقفز من فوق "شبك".
وأظهر مقطع فيديو نشره "عبودكا" عبر حسابه على موقع الفيديوهات "إنستغرام" وهو في حديقة منزله وهو يحاول القفز من فوق "الشبك" إلا أنه لم يستطيع استكمال القفزة، فقام بالاستعانة بكرسي للوقوف عليه وتنفيذ القفزة لكنه سقط أرضًا وتعلق بـ"الشبكة" في مشهد أثار ضحك من حوله.
وعلقّ نجم مواقع التواصل الاجتماعي عبدالله الجاسر، على المقطع قائلًا: "مسوين تحدي منو يشقح الشبك المهم هذا آخر العناد سلملي على الشعور".
عبودكا
وتفاعل متابعي "عبودكا" مع المقطع فالبعض علقّ على تنفيذ للقفزة بطريقة ساخرة حيث انهالت الضحكات بين المتابعين وتساؤلوا عن شعوره بعد القفز، فيما قال له آخرون: "سلامات".
وكانت محكمة الجنح قد قضت ببراءة "عبودكا" من تهمة المساس بالآداب العامة وإلغاء حكم تغريمه 3 آلاف دينار الذي صدر سابقًا بحقه، وذلك بسبب ظهوره في مقطع فيديو هاجم فيه النشطاء الذين انتقدوه بسبب تعليقه على موت كلبه غرقًا ووصفوه بـ"المتوحش وقاتل الكلاب"، ليظهر بعدها بأيام متلفظًا بمفردات منافية للآداب بحق الذين شتموه وشتموا عائلته؛ ما أثار غضب النشطاء وطالبوا بمحاسبته.
الفنان عبودكا
وفي أول لقاء إعلامي تحدث "عبودكا" عن تجربته داخل السجن وقال إن حبسه على ذمة القضية علمه الكثير وجعله يغير طريقة حياته مضيفًا أن قضاءه يومًا واحدًا داخل السجن جعله يستخدم عقله ويفكر جيدًا في كل شيء، موضحًا أنها كانت المرة الأولى التي يبتعد فيها عن الهاتف الجوال طوال 6 سنوات، لذلك تعلم كيف يحكم عقله قبل أن يفعل شيئًا.
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