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ريال مدريد يراقب مهاجم ولفرهامبتون

الخميس 02/يناير/2020 - 04:15 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
وسام محمد
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كشفت بعض التقارير الإسبانية، عن رغبة نادي ريال مدريد في التعاقد مع أداما تراوري، لاعب ولفرهامبتون الإنجليزي بعد تألقه خلال الفترة الماضية.

تراوري لفت انتباه الكثير من الأندية الكبيرة في أوروبا، حيث يقدم أفضل مواسمه مع ولفرهامبتون منذ بداية السنة الجارية.

تألق تراوري رفقة ولفرهامبتون هذا الموسم، جعل ريال مدريد يضع تراوري ضمن اهتماماته خلال الفترة المقبلة.
وعلق تراوري على اهتمام ريال مدريد بخدماته قائلا: "إذا تلقيت عرضا من ريال مدريد، لن أفكر في الأمر وسأذهب إلى هناك فورا".

وأحرز تراوري ثلاثة أهداف وتقديم مساعدة واحدة خلال مواجهتين أمام مانشستر سيتي، إلى جانب تمكنه من إحراز (5) أهداف وتقديم (7) تمريرات حاسمة هذا الموسم.

ويحتل ولفرهامبتون المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة.
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