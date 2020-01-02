شيماء سيف ونسرين أمين في أحدث ظهور لهم عبر "إنستجرام"

شاركت الفنانة شيماء سيف، صورة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صورة تجمعها مع الفنانة نسرين.





وظهرت شيماء ونسرين، وهم يحملون عددًا من الأكياس التي يبدو انهم كانوا يتجولون في إحدى المولات من اجل عمل "شوبينج".

شاركت الفنانة شيماء سيف فى بطولة هذا الفيلم أحمد فهمي، أحمد الشامي، إنتصار، رجاء حسين، خلود سرحان، بيومى فؤاد، ناهد السباعي، إخراج مصطفي أبو سيف، تأليف مدحت السباعي .

يذكر أن آخر أعمال الفنانة شيماء سيف، مسلسل "الزوجة 18"، وشارك عدد من نجوم الفن منهم حسن الرداد، ناهد السباعي، سلوى خطاب، محمود البزاوى، محمود الليثي، إيناس كامل، هيدي كرم، خراج مصطفي فكرى، تأليف أمين جمال