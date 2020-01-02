عقب التعادل.. برايتون يكسر سلسلة انتصارات تاريخية لتشيلسي في الدوري الإنجليزي

تمكن نادي برايتون الإنجليزي من خطف التعادل مع نظيره نادي تشيلسي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهم أمس الأربعاء 1 يناير ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وكان نادي تشيلسي متقدما في المباراة بهدف نظيف حتى الدقائق الأخيرة ليتفاجئ بخطف نادي برايتون لهدف التعادل في الدقيقة 84 وينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي لكل فريق.





برايتون يكسر سلسلة انتصارات تاريخية لتشيلسي





ولم يتمكن برايتون من تعادله هذا من الهروب فقط بنقطة من هذه المباراة أمام خصم قوي مثل تشيلسي بل تمكن أيضا من كسر سلسلة انتصارات تاريخة للبلوز في الدوري الإنجليزي الممتاز.





وقد تواجه تشيلسي وبرايتون في 9 مباريات من قبل مباراة الأمس في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وانتصر تشيلسي في التسعة مباريات جميعها ولم يتعثر في أي مباراة.





أعلى نسبة انتصارات في الدوري





وبهذا فقد كان تشيلسي محققا لنسبة انتصارات على برايتون 100% وهي أفضل نسبة انتصارات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يحققها نادي في مواجهة نادي أخر قبل أن يكسرها نادي برايتون بتعادل الأمس.





ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز عقب مباراة اليوم





وبهذه النتيجة يحصل كل فريق على نقطة وحيده ليصل رصيد نادي تشيلسي إلى 36 نقطة ليتواجد في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يصل رصيد نادي برايتون إلى 24 نقطة ليتواجد في المركز الثالث عشر من جدول ترتيب الدوري.



