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بعد الخسارة من أرسنال.. ماذا ينتظر مانشستر يونايتد في شهر يناير ؟

الخميس 02/يناير/2020 - 03:43 ص
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مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
أحمد عصام
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تعرض فريق مانشستر يونايتد لهزيمة قاسية من فريق أرسنال بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات في لندن ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسوف يخوض فريق اليونايتد مباريات نارية خلال شهر يناير الجاري، حيث سيلعب الفريق مباريات بجميع البطولات التي يشارك بها منذ بداية الموسم الحالي.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" مباريات فريق مانشستر يونايتد في شهر يناير.

- ولفرهامبتون vs مانشستر يونايتد .. يوم 4 يناير في الساعة السابعة والنصف مساءً بكأس الاتحاد الإنجليزي.

- مانشستر يونايتد vs مانشستر سيتي .. يوم 7 يناير في الساعة العاشرة مساءً بكأس الرابطة الإنجليزية.

- مانشستر يونايتد vs نوريتش سيتي .. يوم 11 يناير في الساعة الخامسة مساءً بالدوري الإنجليزي.

- ليفربول vs مانشستر يونايتد .. يوم 19 يناير في الساعة السادسة والنصف مساءً بالدوري الإنجليزي.

- مانشستر يونايتد vs بيرنلي .. يوم 22 يناير في الساعة العاشرة والربع مساءً بالدوري الإنجليزي.

- مانشستر سيتي vs مانشستر يونايتد .. يوم 29 يناير في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بكأس الرابطة الإنجليزية.

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