ميدو يعلن مصيرة مع مصر للمقاصة عقب الخسارة من الأهلي

صرح أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، أنه لا يفكر في الاستقالة من تدريب الفريق، بعد الخسارة من الأهلي.





وأكد ميدو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "أبارك للأهلي على الفوز، حاولنا خلال اللقاء غلق المساحات على الأطراف والضغط في وسط الملعب، الوضع كان سيتغير في حالة تسجيلنا من الفرص التي وصلت لنا بالشوط الأول".





وأكمل ميدو: المباراة تحولت بعد احتساب حكم المباراة ركلة جزاء للأهلي، والهدف الثاني جاء بفضل تألق محمد مجدي قفشة، في النهاية أشكر اللاعبين على ما قدموه".





وعن تلقيه الخسارة السادسة في الدوري مع المقاصة قال ميدو:" "لن أستقيل من تدريب المقاصة، النتائج في الدوري المصري متغيرة ولا يزال هناك دور ثان بأكمله، ليس من طبيعتي الهروب، سأغادر عندما أشعر بأن اللاعبين لا ينفذون أفكاري".





ويلعب مصر المقاصة مباراته المقبلة أمام المقاولون العرب يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة 12 من الدوري.



