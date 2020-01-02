Advertisements
Advertisements
Advertisements

ميدو يعلن مصيرة مع مصر للمقاصة عقب الخسارة من الأهلي

الخميس 02/يناير/2020 - 03:21 ص
Advertisements
ميدو
ميدو
الفجر الرياضي
Advertisements
صرح أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، أنه لا يفكر في الاستقالة من تدريب الفريق، بعد الخسارة من الأهلي.

وأكد ميدو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "أبارك للأهلي على الفوز، حاولنا خلال اللقاء غلق المساحات على الأطراف والضغط في وسط الملعب، الوضع كان سيتغير في حالة تسجيلنا من الفرص التي وصلت لنا بالشوط الأول".

وأكمل ميدو: المباراة تحولت بعد احتساب حكم المباراة ركلة جزاء للأهلي، والهدف الثاني جاء بفضل تألق محمد مجدي قفشة، في النهاية أشكر اللاعبين على ما قدموه".

وعن تلقيه الخسارة السادسة في الدوري مع المقاصة قال ميدو:" "لن أستقيل من تدريب المقاصة، النتائج في الدوري المصري متغيرة ولا يزال هناك دور ثان بأكمله،  ليس من طبيعتي الهروب، سأغادر عندما أشعر بأن اللاعبين لا ينفذون أفكاري".

ويلعب مصر المقاصة مباراته المقبلة أمام المقاولون العرب يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة 12 من الدوري.

يذكر أن مصر المقاصة قد تلقي خسارة جديدة أمام الأهلي مساء أمس  الأربعاء، بنتيجة 2 – 0، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد "السلام" ضمن الاسبوع الحادي عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميدو مصر للمقاصة الكرة المصرية الدوري اليوم الدوري المصري الدوري الاسباني الاهلي

أخبار تهمك

أنا خدت الضربة بجد.. ساديو ماني يصدم محمد صلاح

منذ حوالي 8 ساعات

"عودة الأمطار الرعدية".. الأرصاد تحذر من طقس الخميس 2020/1/2

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: حسم مصير صفقة عبد الله السعيد.. مرتضي منصور يُهاجم الأهلي.. موعد مباراة الزمالك في الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

الآن

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ حوالي 14 ساعة

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

منذ حوالي 16 ساعة

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وأسوان بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL رابط ماتش الزمالك zamalek sport

الآن

جلسة مثمرة بين آل الشيخ والخطيب بالسعودية.. ومفاجآت نارية للجماهير الحمراء

منذ حوالي 9 ساعات

رد قوي من الخارجية المصرية على حكومة طرابلس

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

الآن

عصام الحضري يرد بقوة على حسن حمدي

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

منذ حوالي 21 ساعة

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الأهلي رابط اون سبورت

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجآة كبرى بشأن قيد "كهربا"

منذ حوالي 7 ساعات

استنكار مصري لموقف حكومة طرابلس بعد اجتماع الجامعة العربية

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت

الآن

موضوعات متعلقة

الأهلي يجهز 5 مصابين ويريح علي معلول

مارتن لاسارتي يطلب تقريرا شاملا عن "رباعي" الأهلي

مفاجأة إيهاب جلال للزمالك

علي ماهر: الخسارة أمام الأهلي "عادية"

مشاهدة مباراة الأهلي ضد مصر للمقاصة بث مباشر (On Sport) بث حي مواجهة الاهلي اليوم الاربعاء بدون توقف مباراة الاهلي

عاجل.. قفشة يضيف الهدف الثاني للأهلي أمام المقاصة (فيديو)

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

09:15 م

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

07:52 ص

رد قوي من الخارجية المصرية على حكومة طرابلس

02:45 ص

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

02:06 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status