عاجل.. إليسا تعمل صحفية في العام الجديد.. تعرف على التفاصيل (صور)

شاركت المطربة اللبنانية إليسا، جمهورها بمقطع فيديو لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت إليسا، وهي في صالة التحرير مجلة "النهار"اللبنانية" وهي تضيف اللمسات النهائية قبل طرح العدد الجديد منها وكان يطغوا على إليسا الحزن في الفيديو.

وعلقت "إليسا" على صورتها قائلة: "في العدد الخاص من "النهار" الذي نطلقه قريباً، القصص التي قررتم مشاركتها معنا مؤثرة، ملهمة، محفّزة وحقيقية #نقطة_ضو.

وشاركت إليسا، من قبل هذه التجربة، كرئيسة تحرير لحدى المجلات اللبنانية وهي مجلة "جمالك" حيث عملت كرئيس تحرير لها.