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خالد أبوبكر يقترح تقديم خدمة حكومية مميزة بمقابل مادي

الخميس 02/يناير/2020 - 05:00 ص
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خالد أبو بكر
خالد أبو بكر
جرجس ميلاد
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اقترح الإعلامي خالد أبو بكر، إنشاء مراكز مخصصة لتقديم الخدمات الحكومية بطرية مميزة، بمقابل مادي، مشيرا إلى أن مقترحه موجه لفئة معينة من المواطنين لا يضرهم زيادة أسعار الخدمات الحكومية.

وأوضح "أبو بكر" خلال تقديم حلقة برنامج "كل يوم" على قناة "اون إي"، الأربعاء، أن مقترحه يخدم المواطن البسيط، حيث أنه سيخفف الضغط عن مراكز تقديم الخدمات الحكومية العامة، بالإضافة إلى أنه سيتيح فرص عمل للشباب ويدر دخلًا جديدًا للدولة دون أن يمس المواطن البسيط.

وأشار إلى أنه يمكن استغلال الدخل الذي ستدره مكاتب الخدمة المتميزة، في تطوير المكاتب العادية التي تخدم المواطن البسيط، مؤكدًا أن هذا المقترح سيقضي على سياسية "الدرج المفتوح" أو "الرشوة"، حيث أن المواطن القادر على دفع رشوة سيتوجه إلى المكتب المتميز.

يذكر أن الإعلامي خالد أبوبكر والإعلامية بسمة وهبة، يقدمان برنامج "كل يوم" على قناة "أون إي"، بدلا من خلود زهران ووائل الإبراشي.
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الكلمات المفتاحية

خدمات حكومية خالد أبو بكر

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