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أبرز رسائل حسن حمدي مع أحمد موسي (فيديو)

الخميس 02/يناير/2020 - 02:46 ص
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حسن حمدي
حسن حمدي
الفجر الرياضي
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خرج مساء أمس الأرعاء الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الأسبق، مع الإعلامي أحمد موسي عبر فضائية صدي البلد، حيث كشف حمدي عن العديد من الكواليس التي لم تقال في أي وقت مضي،  أثناء إدارته لدفة الفريق الأحمر، والتي شهدت معه فترة إذدهار وتحقيق ألقاب محلياً وقارياً. 

وفيما يلي أبرز رسائل حسن حمدي: 


صرح حسن حمدي :«جوزيه عُرض على مجلس إدارة الأهلي من احد الوكلاء العالميين، وكان مدرب درجة ثالثة».

وواصل رئيس الأهلي الأسبق حديثه : «مستوى المدربين الأجانب في مصر الدرجة الثانية أو الثالثة في أوروبا».

وحول اختياره لأفضل مدرب في تاريخ الأهل، قال حمدي: «من الصعب أن تحدد أفضل مدرب في تاريخ الأهلي، فكل فترة يكون لها حساباتها الخاصة وتقييمها الخاص».

وإختتم حمدي تصريحاته : «بشكل عام هيديكوتي يعتبر من أفضل المدربين في تاريخ الأهلي ولكنه كان يعمل على الجانب الفني أكثر من البدني، بعد هيديكوتي يأتي فايتسا، دون ريفي ومانويل جوزيه».


قال حمدي :"أنصح الخطيب بنسيان الفترة الماضية تماماً، وذلك دون الخوض في التفاصيل".

وواصل رئيس القلعة الحمراء الأسبق :"أتحدث مع الخطيب بشكل دوري، والآن الأمور تسير على طبيعتها، ويجب أن تستمر دون تدخلات خارجية، دون أن يسمع (الخطيب) لأحد".

وواصل حمدي حديثه :"النادي الآن لديه أفضل فريق في مصر، لكن الخطيب تتم مهاجمته على مدار سنتين لأشياء لا أريد الحديث عنها الآن".

وإختتم حمدي تصريحاته :"يجب أن ينسى الخطيب كل ما فات، وأن يركز فقط في عمله داخل النادي، لأن هذا هو المخرج الوحيد فقط، ما حدث مؤخراً أمور لم تحدث أبداً في تاريخ النادي".


ورد حسن حمدي خلال ظهوره ببرنامج على مسؤوليتي، عن بماذا ينصح محمد صلاح :" هو اللي ينصحني، كل ما أطالبه به هو الحفاظ على مستواه لأنه لاعب كبير على المستوى الفني والأخلاقي، وجهة مشرفة لمصر ليس في إنجلترا فقط ولكن في العالم".

وأتم حمدي تصريحاته عن صلاح :" بالطبع كنت أتمنى وجوده في الأهلي، ولكنه خاض تجربة الاحتراف مبكرًا بعدما رحل عن صفوف المقاولون العرب".


قام حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الأسبق بتوجيه، رسالة شكر، إلي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ردًا على رسالة التحية والتقدير الذي قام بارسالها على الهواء لرئيس القلعة الحمراء السابق.

وقام أحمد موسى مقدم البرنامج بنقل رسالة مرتضى منصور لحسن حمدي والذي جاء نصها :" أنت من أحسن الشخصيات الرياضية والإدارية، ومن الخسارة غيابك عن المشهد بالمرحلة الحالية".

ليقوم رئيس مجلس إدارة الأهلي حسن حمدي بالرد على رسالة مرتضى منصور:" أشكره على رسالته، لم أتوقعها على الهواء".


وصرح حسن حمدي : «بعد هدف أبو تريكة المتأخر في الصفاقسي تسمرت في مكاني وجلست أصفق، فيما جرى الخطيب فرحًا في المدرجات».

وكان الأهلي قد حقق فوزًا صعبًا على مضيفه التونسي آنذاك محققًا لقب دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل في القاهرة بهدف لكل فريق.


قال رئيس الأهلي الأسبق: «أثناء تكريم الرئيس للاعب عصام الحضري مع المنتخب المصري، قام الحارس بشكوى إدارة النادي وشخصي على وجه الخصوص بسبب قرار عدم عودته».

وأوضح حسن حمدي : «الحضري قال لمبارك إن الأهلي قام بإيقافي وأبعدني، وحسن حمدي هو الذي اتخذ هذه القرارات، وطلب منه أن يُنهي هذه الأزمة ليعود للنادي».

وأكمل حمدي: «تواصل زكريا عزمي معي برسالة مبارك تليفونياً، وزارني سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة وقتها في مكتبي، لكنني أبلغت عزمي برسالة إلى مبارك حول الفعل الذي ارتكبه الحضري، وأبلغته اللاعب هرب من النادي دون إذن وقام برفع قضايا وشكاوى ضدنا، فهل هذه التصرفات مُرضية بالنسبة لرئيس الجمهورية؟، قلت أنه قام بارتكاب عمل لا أخلاقي، والأهلي لا يقبل بذلك».

وأتم حسن حمدي حديثه: «رد مبارك من خلال زكريا عزمي مجدداً وأيد قراري بإيقاف الحضري وعدم عودته للنادي من جديد، وأشاد بي، وقال أنني رجل جيد».

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