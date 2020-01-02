أبرز رسائل حسن حمدي مع أحمد موسي (فيديو)

وفيما يلي أبرز رسائل حسن حمدي:

صرح حسن حمدي :«جوزيه عُرض على مجلس إدارة الأهلي من احد الوكلاء العالميين، وكان مدرب درجة ثالثة».

وإختتم حمدي تصريحاته : «بشكل عام هيديكوتي يعتبر من أفضل المدربين في تاريخ الأهلي ولكنه كان يعمل على الجانب الفني أكثر من البدني، بعد هيديكوتي يأتي فايتسا، دون ريفي ومانويل جوزيه».

وحول اختياره لأفضل مدرب في تاريخ الأهل، قال حمدي: «من الصعب أن تحدد أفضل مدرب في تاريخ الأهلي، فكل فترة يكون لها حساباتها الخاصة وتقييمها الخاص».

وواصل رئيس الأهلي الأسبق حديثه : «مستوى المدربين الأجانب في مصر الدرجة الثانية أو الثالثة في أوروبا».

قال حمدي :"أنصح الخطيب بنسيان الفترة الماضية تماماً، وذلك دون الخوض في التفاصيل".





وواصل رئيس القلعة الحمراء الأسبق :"أتحدث مع الخطيب بشكل دوري، والآن الأمور تسير على طبيعتها، ويجب أن تستمر دون تدخلات خارجية، دون أن يسمع (الخطيب) لأحد".





وواصل حمدي حديثه :"النادي الآن لديه أفضل فريق في مصر، لكن الخطيب تتم مهاجمته على مدار سنتين لأشياء لا أريد الحديث عنها الآن".





وإختتم حمدي تصريحاته :"يجب أن ينسى الخطيب كل ما فات، وأن يركز فقط في عمله داخل النادي، لأن هذا هو المخرج الوحيد فقط، ما حدث مؤخراً أمور لم تحدث أبداً في تاريخ النادي".







