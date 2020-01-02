"أمتلك الناس الذين سيضيفون قيمة كبيرة لك".. حلا شيحة عبر "إنستجرام"

شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها بمجموعة صور لها عبر صفحتها الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشيهر "إنستجرام"

وظهرت "شيحا"، بفستان أبيض ونسقت إطلالاتها بوضع ميكاج خفيف وتركت شعرها منسدلًا مما أظهر جمالها، وتبادل المعجبون التعليقات معها.

وعلقت "شيحا" قائلة: "في عام 2020 ، أتيحت لك السعادة الحقيقية، والحب الحقيقي، والمعنى الحقيقي للعيش، والنجاح، والمزيد من الضحك بعد قليل من الخوف، وسلب الطاقة السيئة، فقط امتلك الناس الذين سيضيفون إلى قيمة كبيرة، الله يعطيني القوة لفعل الأشياء الصحيحة في الوقت المناسب. ساعدني يا الله وأرشدني على فعل الصواب عندما أكون مخطئا.





وتشارك حلا شيحة، تامر حسني، في تصوير مسلسلها القادم هو "مش أنا" حيث ،تجسد الفنانة سوسن بدر، دور والدة النجم تامر حسني خلال أحداث فيلم "مش أنا" الذي يقوم ببطولته النجم الشاب، سيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.





أخر أعمال حلا شيحة، مسلسل "زلزال" الذي قدمته في الماراثون الرمضاني الماضي، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة محمد رمضان ونسرين أمين، وماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان، وعدد كبير من النجوم، ويعد هذا المسلسل أول عمل لها بعد قرار اتعزالها للفن وارتداء الحجاب،

وجسدت حلا فيه شخصية فتاه صعيدية تدعى "صافيا"، وتعمل على عربة فول داخل موقف ميكروباصات وتقع في حب زالزال "محمد رمضان"، وحققت من خلاله نجاحا كبيرا