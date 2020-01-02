بسمة وهبة: "من يحرم تهنئة الأقباط يحتاج علاج نفسي" (فيديو)



وأضافت "وهبة" خلال تقديم حلقة برنامج "كل يوم" على قناة "اون إي"، الأربعاء، قائلة: "الداعشي ده مش بس اللى قاعد في ليبيا وسوريا وماسك سلاح، الداعشي أصله كتكوت بيتربى أول ما يبقى ديك بيروح سينا يمسك السلاح ويحارب فينا".



وتابعت: "اللى عنده مساحة أنه يكفرك، أكيد عنده مساحة انه يقتلك، فيه ما بينا دواعش، طلعولنا خناقة علشان يوظفوها سياسيا، والخناقة بتاعة المرة دي زي بتاع كل سنة وهى تهنئة المسيحيين"، معقبة: "هو حرام نهنئة اخويا ولا جاري بعيده، اى دين اللى بتتكلموا باسمه ده".



يذكر أن الإعلامي خالد أبو بكر والإعلامية بسمة وهبة، يقدمان برنامج "كل يوم" على قناة "أون إي"، بدلا من الاعلاميان خلود زهران ووائل الابراشي.



علقت الإعلامية بسمة وهبة، على قيام البعض بتحريم تهنئة المسيحيين باعيادهم، قائلة:" اللى يخوف ويرعب بالنسبالنا ويخلينا نخاف على اولادن ومستقبلهم، انتشار تيار التطرف والدواعش اللى عايشين وسطينا"، مضيفة: "من يحرم تهنئة الأقباط يحتاج علاج نفسي".