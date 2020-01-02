جنات تغني لمسلسل بـ "خط الأيد" بـ"بطلة حدوتك" (فيديو)

شاركت المطربة جنات، تتر مسلسل بـ "خط الأيد" منذ قليل، على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" والتي يشاركها المطرب والملحن وليد سعد، و كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموزع الموسيقى وليد شراقى.









ويشارك فى بطولة "بخط الإيد" أحمد رزق، وإيمان العاصى، وسوسن بدر، وصفاء جلال، وخالد كمال، ومحمد حاتم، ومحمد محمود، ويسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف، وتأليف هالة الزغندى، وإخراج شيرين عادل.





وينتمى المسلسل إلى نوعية الأعمال الطويلة حيث تصل عدد حلقاته إلى 45 وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى.