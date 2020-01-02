Advertisements
Advertisements
Advertisements

جنات تغني لمسلسل بـ "خط الأيد" بـ"بطلة حدوتك" (فيديو)

الخميس 02/يناير/2020 - 02:25 ص
Advertisements
بوابة الفجر
كريم هاشم
Advertisements

شاركت المطربة جنات، تتر مسلسل بـ "خط الأيد" منذ قليل،  على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" والتي يشاركها المطرب والملحن وليد سعد، و كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموزع الموسيقى وليد شراقى.



 

ويشارك فى بطولة "بخط  الإيد" أحمد رزق، وإيمان العاصى، وسوسن بدر، وصفاء جلال، وخالد كمال، ومحمد حاتم، ومحمد محمود، ويسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف، وتأليف هالة الزغندى، وإخراج شيرين عادل.


وينتمى المسلسل إلى نوعية الأعمال الطويلة حيث تصل عدد حلقاته إلى 45 وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

جنات بطلة حدودتك بخط الأيد

أخبار تهمك

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

الآن

أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: حسم مصير صفقة عبد الله السعيد.. مرتضي منصور يُهاجم الأهلي.. موعد مباراة الزمالك في الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

الآن

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الأهلي رابط اون سبورت

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم الاربعاء 1/1/2020 في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجآة كبرى بشأن قيد "كهربا"

منذ حوالي 5 ساعات

"عودة الأمطار الرعدية".. الأرصاد تحذر من طقس الخميس 2020/1/2

منذ ساعتين و 11 دقيقة

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ حوالي 13 ساعة

أنا خدت الضربة بجد.. ساديو ماني يصدم محمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

عصام الحضري يرد بقوة على حسن حمدي

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

منذ حوالي 19 ساعة

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وأسوان بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL رابط ماتش الزمالك zamalek sport

الآن

جلسة مثمرة بين آل الشيخ والخطيب بالسعودية.. ومفاجآت نارية للجماهير الحمراء

منذ حوالي 7 ساعات

استنكار مصري لموقف حكومة طرابلس بعد اجتماع الجامعة العربية

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت

الآن

موضوعات متعلقة

يسرا اللوزي تنشر صورتها من كواليس لقائها في "أنا وبنتي"

تعرف على دور أحمد رزق في مسلسل "خط الإيد"

بكلمة وصورة.. أحمد رزق يروج لمسلسله الجديد "بخط الإيد"

أحمد رزق ختامها مسك مع الدير جيست وبدايتها خير مع جنات والشرنوبي تعرف على السبب

محمد الشرنوبي وجنات يغنيان تتر مسلسل "بخط اليد" لـ أحمد رزق

من داخل الاستديو.. جنات تروج لأغنيتها الجديدة مع الشرنوبي

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

09:15 م

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

07:52 ص

"عودة الأمطار الرعدية".. الأرصاد تحذر من طقس الخميس 2020/1/2

12:50 ص

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت

07:00 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status