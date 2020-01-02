خالد أبو بكر: حرية الرأي لم تكن على ما يرام (فيديو)



وأضاف "أبو بكر" خلال تقديم حلقة برنامج "كل يوم" على قناة "اون إي"، الأربعاء، إن الإعلام أيضا لم يكن على ما يرام خلال السنوات الماضية، وذلك كان لأسباب خارجة عن الإعلاميين أنفسهم، مشيرا إلى أن هذه الفترة كانت مرحلة بناء الدولة.



وأكد الإعلامي، أنه يتمنى تغيير وضع الإعلام بازلة القيود عن حرية الرأي والتعبير، مشيرا إلى أنه لديه وعد بتغير وضع الإعلام خلال الفترة القادمة.



يذكر أن الإعلامي خالد أبو بكر والإعلامية بسمة وهبة، يقدمان برنامج "كل يوم" على قناة "أون إي"، بدلا من خلود زهران ووائل الابراشي".



قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن حرية الرأى والتعبير في مصر خلال الفترة الماضية لم تكن على ما يرام، مشيرا إلى أن الإعلام لم يكن عند المستوى الذى يتمناه المشاهدين المصريين.