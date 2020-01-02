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حسن حمدي يوجه رسالة عاجلة إلى محمود الخطيب

الخميس 02/يناير/2020 - 02:09 ص
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حسن حمدي والخطيب
حسن حمدي والخطيب
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قام  حسن حمدي الرئيس الأسبق للنادي الأهلي بتوجيه نصيحة عاجلة لمحمود الخطيب الرئيس الحالي للقلعة الحمراء، حيث قال له يجب أن تنسي، الفترة الماضية وتركز في عملك داخل النادي فقط.

وقال حمدي خلال تصريحات لقناة "صدى البلد" :"أنصح الخطيب بنسيان الفترة الماضية تماماً، وذلك دون الخوض في التفاصيل".

وواصل رئيس القلعة الحمراء الأسبق :"أتحدث مع الخطيب بشكل دوري، والآن الأمور تسير على طبيعتها، ويجب أن تستمر دون تدخلات خارجية، دون أن يسمع (الخطيب) لأحد".

وواصل حمدي حديثه :"النادي الآن لديه أفضل فريق في مصر، لكن الخطيب تتم مهاجمته على مدار سنتين لأشياء لا أريد الحديث عنها الآن".

وإختتم حمدي تصريحاته :"يجب أن ينسى الخطيب كل ما فات، وأن يركز فقط في عمله داخل النادي، لأن هذا هو المخرج الوحيد فقط، ما حدث مؤخراً أمور لم تحدث أبداً في تاريخ النادي".

الجدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت خلافات بين إدارة الخطيب وتركي آل الشيخ الرئيس الشرفي السابق للنادي الأحمر، قبل أن تحدث مصالحة بين الطرفين وتستتب الأمور.

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