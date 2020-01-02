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زيدان يفكر في الإطاحة ببعض نجوم ريال مدريد

الخميس 02/يناير/2020 - 02:07 ص
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زيدان
زيدان
علاء خليف
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يستعد بعض نجوم ريال مدريد لمغادرة قلعة "سانتياجو برنابيو" خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار خطة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الملكي لإجراء عملية احلال وتجديد في صفوف الفريق، وتكوين قوام من اللاعبين الشباب للمنافسة على البطولات خلال الفترة القادمة.

وذكرت تقارير صحفية فرنسية أن الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد، من أبرز المرشحين للرحيل عن النادي الملكي خلال الفترة المقبلة، حيث ينتهي عقد اللاعب في نهاية الموسم الجاري، ولم تتحرك إدارة النادي لتجديد تعاقده حتي الآن، مما يقربه من مغادرة الريال.

أما ثاني المرشحين للرحيل عن النادي الملكي هو اللاعب البرازيلي مارسيلو والذي ارتبط بالانتقال لصفوف يوفنتوس الإيطالي ومزاملة البرتغالي كريستيانو رونالدو مجددًا في الفترة المقبلة.

في المقابل يقترب بعض اللاعبين للعودة لريال مدريد أبرزهم، فيدي فالفيردي، وأشرف حكيمي، المعار إلى بوروسيا دورتموند، كما يسعي النادي لإبرام بعض الصفقات القوية خلال الفترة القادمة، وفي مقدمتهم التعاقد مع الثنائي، إدواردو كامافينجا لاعب رين وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

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زيدان ريال مدريد الكرة العالمية الان الدوري الاسباني

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