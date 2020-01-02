التشكيل المتوقع.. وموعد مباراة حرس الحدود ضد بيراميدز

يستضيف استاد المكس بمدينة الأسكندرية، مواجهة هامة ومرتقبة، تلك التي تجمع صاحب الأرض فريق حرس الحدود، مع ضيفه فريق بيراميدز، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز.





وسيسعى المدرب طارق العشري، المدير الفني لفريق حرس الحدود في تحقيق فوز غائب عن الفريق منذ أربعة مباريات، حيث يعود آخر فوز له لمباراة كأس مصر أمام بتروجيت، وغائب منذ خمس مباريات في بطولة الدوري، حيث يعود آخر فوز له لنهاية شهر نوفمبر الماضي ضد مصر المقاصة.





ويخشى العشري من استمرار تراجع نتائج الفريق، والدخول في النفق المظلم، حيث لا يفصله عن مراكز الهبوط سوى ثلاث نقاط فقط.





في المقابل، سيطمح المدرب الكرواتي الجديد لبيراميدز أنتي تشاتشيتش لتحقيق الفوز في أولى مبارياته المحلية، بعد أن انتصر على المصري في مباراته الأولى مع الفريق، في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.





ترتيب حرس الحدود وبيراميدز قبل الجولة 11





يحتل حرس الحدود المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة من 10 مباريات، حيث حقق فوزين وخمس تعادلات وتلقى ثلاث هزائم، وسجل 7 أهداف وتلقت شباكه هدف وحيد.





بينما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 16 نقطة من 10 مباريات بواقع 4 مباريات فوز ومثلها تعادل والهزيمة في مبارتين، حيث سجل 17 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدفاً.





موعد مباراة حرس الحدود ضد بيراميدز والقنوات الناقلة لها





تنطلق المباراة اليوم الخميس 2 يناير، في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف بتوقيت الإمارات، وتذاع على الهواء مباشرة على قناتي ON Sports و Time Sports.





التشكيل المتوقع لمباراة حرس الحدود ضد بيراميدز





من المتوقع أن يبدأ العشري المباراة بالتشكيل التالي:





حراسة المرمى: أحمد السعدني

خط الدفاع: عمرو الحلواني – مصطفى الزناري – خالد سامي – حسن مجدي

خط الوسط: محمد جريندو – غريب ياسر – مصطفى جمال – أنتوني لوكاسا – محمد أسامة

خط الهجوم: أحمد شرويدة





بينما من المتوقع أن يبدأ تشاتشيتش اللقاء وفق التشكيل التالي





حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: رجب بكار – علي جبر – ويلفريد كانون – محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا – أحمد توفيق – عبدالله السعيد

خط الهجوم: إسلام عيسى – جون أنطوي – إبراهيم حسن.



