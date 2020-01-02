خالد أبوبكر يعد المشاهدين: برنامجنا الجديد منصة للرأي والرأي الآخر (فيديو)

قال الإعلامي خالد أبوبكر، إن الفترة الماضية لم يكن المسئولين راضين عن أداء الإعلام، ولكن البلاد كانت في حاجة إلى إعادة البناء من جديد، مشددًا على أن الوضع اختلف اليوم في مصر.





وتابع "أبوبكر"، في أولى حلقات برنامجه الجديد "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، أنه في فترة الحرب ضد الإرهاب لم تكن هناك مساحة لحرية الرأي كاملة، ولكن الآن ومع بداية العام الجديد سوف نعرض الرأي والرأي الآخر، ودور الإعلام عدم الانحياز لطرف على حساب الطرف الآخر.



