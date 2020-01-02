موعد مباراة ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي الممتاز liverpool watch

يستضيف فريق ليفربول اليوم الخميس 2 يناير فريق شيفيلد يونايتد، في ختام مباريات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذللك في ملعب أنفيلد رود.





ويسعى ليفربول، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب لمواصلة الفوز والوصول للنقطة 58 وتعزيز صدارة الفريق لجدول الدوري الإنجليزي الممتاز.





بينما يطمح رجال المدرب كريس ويلدر لتحقيق المفاجأة وإلحاق الهزيمة الأولى بفريق ليفربول هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومواصلة محافظة تواجد الفريق في النصف الأول من الجدول.





ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 55 نقطة من 19 مباراة، بينما يحتل شيفيلد يونايتد المركز الثامن برصيد 29 نقطة من 20 مباراة.





موعد مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد والقنوات الناقلة لها





تبدأ المباراة مساء اليوم الإثنين 2 يناير، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة والسعودية والعراق وسوريا، الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات، التاسعة مساء بتوقيت الجزائر وتونس، الثامنة مساء بتوقيت جرينتش.





وتذاع المبارة على الهواء مباشرة على قناة beIN Sports HD 2 بتعليق علي محمد علي، ويديرها الحكم بول تيرني.





جدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين أقيمت في سبتمبر الماضي لحساب الجولة السابعة في ملعب برامول لين، وفاز الريدز بهدف دون رد سجله الهولندي جورجينو فينالدوم.



