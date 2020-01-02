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أربعة مكاسب حققها أرتيتا بعد فوز أرسنال ضد مانشستر يونايتد

الخميس 02/يناير/2020 - 01:38 ص
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أرتيتا
أرتيتا
عبد القادر عرابي
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حسم فريق أرسنال قمة الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين، في المباراة التي احتضنها ملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ويدين أرسنال بقيادة مدربه الإسيباني ميكيل أرتيتا بالفضل للثنائي نيكولاس بيبي وسقراطيس باباستادوبولوس في الفوز بالمباراة، بعد أن سجلا هدفي المباراة في الدقيقتين 8 و 42 على الترتيب.

وكان أرتيتا في أمس الحاجة لمثل هذا الفوز على فريق قوي مثل مانشستر يونايتد، لا سيما وأن نجم أرسنال السابق ما زال يتحسس أولى خطواته التدريبية كرجل أول مع الجانرز، بعد أن ظل مساعداً للإسباني بيب جواريدولا مع مانشستر سيتي.

وجنى أرتيتا خمس ثمار من فوزه على الشياطين الحمر، يبرزها لكم الفجر الرياضي في هذا التقرير.

الفوز الأول

بعد التعادل مع إيفرتون والسقوط أمام تشيلسي، كان أرتيتا في حاجة لتحقيق فوز في بداية مهتمه مع الجانرز، حيث كان حظه عاثراً ببدايات صعبة أمام إيفرتون خارج القواعد وأمام تشيلسي، الذي كاد يحقق أمامه الفوز لولا فقدان التركيز في نهاية المباراة.

عودة الثقة

يمكن القول أن هذا الفوز هو الفوز الأول لأرسنال على أحد الفرق الكبيرة هذا الموسم، بعد أن فشل الفريق في الفوز على تشيلسي وتوتنهام ومانشستر يونايتد في الذهاب وليفربول ومانشستر سيتي، لذلك كان يحتاج الفريق لهذا الفوز، لتجنب فقدان الثقة في المواجهات الكبرى.

تعثرات المنافسين

يمتلك الجانرز 27 نقطة، بفارق 9 نقاط خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع، وبالنظر لنتائج اليوم، سنجد أن جميع الأندية التي تسبق أرسنال لم تحقق الفوز، وهي مانشستر يونايتد وتوتنهام وكريستال بالاس وولفرهامبتون وتشيلسي، بأستثناء شيفيلد يونايتد الذي سيواجه المتصدر ليفربول مساء اليوم.

عودة الثقة للصفقة الأغلى

سجل بيبي الهدف الأول في اللقاء وسبب مشاكل كثيرة للظهير الأيسر لوك شاو، وبالتأكيد كان اللاعب في حاجة لمثل هذا الهدف، لإستعادة مستواه المعهود مع فريقه السابق ليل الفرنسي، بعد الإنتقادات الكبيرة التي نالها اللاعب في الفترة الماضية، كونه الصفقة الأغلى في تاريخ أرسنال.

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الكلمات المفتاحية

اليكي الدور الانجليزي ارسنال إسبان أرتيتا

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