3 مباريات في ختام الدور الأول للممتاز "ب"



تقام في الثانية والنصف من عصر اليوم الخميس، 3 مباريات، في المجموعة الثالثة، من دوري القسم الثاني.,





1- غزل المحلة مع الأوليمبي



يستضيف فريق غزل المحلة، وصيف المجموعة بقيادة خالد عيد برصيد 20 نقطة نظيره فريق الأوليمبي صاحب المركز العاشر برصيد 11 نقطة، والذي يسعى لتحسين وضعه بالمجموعة.



وشهدت الجولة الماضية، فوز غزل المحلة على بيلا بخمسة أهداف نظيفة، بينما تلقى فريق الأوليمبي الهزيمة من الحمام بهدفين مقابل هدف.



2- المنصورة مع الرجاء



يخوض فريق المنصورة صاحب المركز التاسع بقيادة ياسر عبد الواحد برصيد 13 نقطة لقاء مرتقب مع فريق الرجاء صاحب المركز الرابع برصيد 16 نقطة.



ويدخل فريق الرجاء المباراة من أجل العودة المنافسة بعد تعثره بالتعادل مع فريق دمنهور بهدف لكل منهما، بينما يأمل فريق المنصورة في مواصلة الإنتصارات، عقب فوزه على فريق المالية بهدفين دون رد.



3- دكرنس مع بيلا



يواجه فريق دكرنس صاحب المركز السابع بقيادة أيمن الجمل برصيد 14 نقطة والذي يسعى إلى الفوز ومطاردة أهل القمة، نظيره، فريق بيلا صاحب المركز الأخير بقيادة الشحات غنيم صاحب الـ 4 نقاط.





وشهدت تلك الجولة، فوز دمنهور على أبو قير 2-0، وتعادل البلدية مع فاركو 0-0، والحمام مع المالية 1-1.



ترتيب المجموعة الثالثة



1- فاركو 23 نقطة



2- غزل المحلة 20 نقطة



3- دمنهور 18 نقطة



4- الرجاء 16 نقطة



5- البلدية 16 نقطة



6- الحمام 15 نقطة



7- دكرنس 14 نقطة



8- أبو قير 13 نقطة



9- المنصورة 13 نقطة



10- الأوليمبي 11 نقطة



11- المالية 5 نقاط



12- بيلا4 نقاط