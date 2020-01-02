البابا تواضروس: مصر تشهد طفرة لم تحدث منذ عهد محمد علي

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن مصر تمر بطفرة غير مسبوقة منذ 3 يوليو 2013، لم نراها منذ عهد محمد علي.



ولفت "تواضروس"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء، إلى أن التعليم المصري تعرض لـ"ضربة في مقتل" خلال الـ30 سنة الماضية.



وأوضح بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن هناك إستراتيجية جديدة للتعليم في مصر بدأت منذ عامين، مضيفًا أن الدولة تبذل أقصى ما لديها لتطوير الصحة أيضا.

