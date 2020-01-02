عاجل.. حسن حمدي لم أتوقع رسالة مرتضي منصور

قام حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الأسبق بتوجيه، رسالة شكر، إلي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ردًا على رسالة التحية والتقدير الذي قام بارسالها على الهواء لرئيس القلعة الحمراء السابق.





وتواجد حسن حمدي مساء اليوم الأربعاء على الهواء ببرنامج" على مسؤوليتي" والذي يبث عبر قناة " صدى البلد"، قام أحمد موسى مقدم البرنامج بنقل رسالة مرتضى منصور لحسن حمدي والذي جاء نصها :" أنت من أحسن الشخصيات الرياضية والإدارية، ومن الخسارة غيابك عن المشهد بالمرحلة الحالية".





ليقوم رئيس مجلس إدارة الأهلي حسن حمدي بالرد على رسالة مرتضى منصور:" أشكره على رسالته، لم أتوقعها على الهواء".



