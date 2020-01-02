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البابا تواضروس: "أحيي السعودية لاحتفالها بعيد الميلاد بشجرة الكريسماس"

الخميس 02/يناير/2020 - 05:46 ص
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البابا تواضروس الثانى
البابا تواضروس الثانى
أمنية فوزي
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قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن الأمير محمد بن سلمان إنسان مثقف وواع ويحاول نقل السعودية إلى درجة من درجات الانفتاح.

ووجه "تواضروس"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء، التحية للمملكة العربية السعودية لاحتفالها بعيد الميلاد بشجرة "الكريسماس"، التي كان يمنع دخولها للمنطقة.

وأكد أن الاحتفاظ بالهوية الدينية شيء لا جدال فيه، والعالم الآن أصبح أكثر انفتاحًا، معلقًا: "مفيش دولة تقدر تقفل على نفسها"، متابعًا: "حديثي مع الملك سلمان كان لطيفًا، وحدثني عن ذكرياته في مصر لدرجة أنه ذكر أماكن بأسمائها".
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الكلمات المفتاحية

الكريسماس السعودية البابا تواضروس

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