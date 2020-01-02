البابا تواضروس: تدخل الكنيسة في أزمة سد النهضة "مش سياسة"

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن تدخل الكنيسة في أزمة سد النهضة الإثيوبي "مش سياسة".



وأضاف "تواضروس"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء، أن معالجة القيادة السياسية لأزمة سد النهضة هادئة؛ لأنها قضية حياة.



وتابع بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية: "قمت بزيارة إثيوبيا في عام 2015، والتقيت بعدد من الوزراء وتحدثت معهم عن سد النهضة، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي مازح بطريرك إثيوبيا حول أزمة سد النهضة، وقال له: "يا تحلوا لنا المشكلة يا هجيب الـ100 مليون ونيجي عندكوا".

