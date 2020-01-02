Advertisements
Advertisements
Advertisements

فايا يونان توجه لجمهورها بعض النصائح في العام الجديد

الخميس 02/يناير/2020 - 01:22 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
تحرص المطربة السورية فايا يونان، على التواصل الدائم مع مُتابعيها، ومشاركتهم صور من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت فايا يونان، على موقع تداول الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة لها، وعلقت قائلة "كل سنة وأنتم طيبين، أتمنى ٢٠٢٠ تكون جميلة على الجميع".

وتابعت "يونان": "متل كل سنة بهالوقت بنحس بالبدايات وبنأمل انو الجاية يكون أجمل. بنكتب كليشيهات بس بنعنيها من القلب! بنتمنى السنة الجديدة تكون حاملة معها الخير والاستقرار لبلادنا ولبعضنا ولعائلاتنا وكل يلي بنحبهن".

واختتمت "فايا" كلامها قائلة" هالسنة رح شارككن بعض من اهدافي الشخصية لل 2020 مشان حط حالي تحت ضغط وصير مسؤولة عنها واشتغل اكتر لحققها! وفيكم كمان تشاركونا اهدافكم!
صير نام أبكر وفيق أبكر. -بطّل تفكير زيادة وتفكير بأمور ما فيني غيرها...رد عرسائل أكتر. خفف تأجيل واجبات. -اقرأ أكتر. قضي وقت أقل عالموبايل..أخيرا وليس آخراً بطّل نفاق والغي اشتراك الجيم gym ..وعام سعيد للجميع".

يشار إلى أن فايا يونان بدأت شُهرتها بالظهور بشكل واسع في عام 2014 بعد إطلاقها أُغنية مُشتركة مع أُختها ريحان يونان بعنوان "لبلادي"، حيثُ استعرضوا فيها آثار الحَرب والدمار على الشُعوب.
Advertisements

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

منذ حوالي 19 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم الاربعاء 1/1/2020 في الدوري المصري الممتاز

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

الآن

شهر الإجازات.. 10 عطلات رسمية في يناير 2020 (تعرف عليها)

منذ حوالي 14 ساعة

استنكار مصري لموقف حكومة طرابلس بعد اجتماع الجامعة العربية

منذ حوالي 3 ساعات

"عودة الأمطار الرعدية".. الأرصاد تحذر من طقس الخميس 2020/1/2

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عصام الحضري يرد بقوة على حسن حمدي

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة لايف» TODAY Ahly مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش الأهلي رابط اون سبورت

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بشرى سارة للمواطنين حول أسعار الوقود

منذ حوالي 13 ساعة

كورة لايف yallakora مشاهدة مباراة الزمالك وأسوان بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL رابط ماتش الزمالك zamalek sport

الآن

أنا خدت الضربة بجد.. ساديو ماني يصدم محمد صلاح

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: حسم مصير صفقة عبد الله السعيد.. مرتضي منصور يُهاجم الأهلي.. موعد مباراة الزمالك في الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

جلسة مثمرة بين آل الشيخ والخطيب بالسعودية.. ومفاجآت نارية للجماهير الحمراء

منذ حوالي 7 ساعات

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

الآن

عاجل.. سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجآة كبرى بشأن قيد "كهربا"

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت

الآن
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
09:30 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد بث مباشر اليوم liverpool vs sheffield united live stream

يلا كوره بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز watch live

09:15 م

مشاهدة مباراة الاهلي ومصر المقاصة بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) ON SPORTS HD جودة عالية بث حي ماتش الاهلي بدون توقف

07:52 ص

"عودة الأمطار الرعدية".. الأرصاد تحذر من طقس الخميس 2020/1/2

12:50 ص

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت

07:00 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status