فايا يونان توجه لجمهورها بعض النصائح في العام الجديد

تحرص المطربة السورية فايا يونان، على التواصل الدائم مع مُتابعيها، ومشاركتهم صور من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت فايا يونان، على موقع تداول الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة لها، وعلقت قائلة "كل سنة وأنتم طيبين، أتمنى ٢٠٢٠ تكون جميلة على الجميع".



وتابعت "يونان": "متل كل سنة بهالوقت بنحس بالبدايات وبنأمل انو الجاية يكون أجمل. بنكتب كليشيهات بس بنعنيها من القلب! بنتمنى السنة الجديدة تكون حاملة معها الخير والاستقرار لبلادنا ولبعضنا ولعائلاتنا وكل يلي بنحبهن".



واختتمت "فايا" كلامها قائلة" هالسنة رح شارككن بعض من اهدافي الشخصية لل 2020 مشان حط حالي تحت ضغط وصير مسؤولة عنها واشتغل اكتر لحققها! وفيكم كمان تشاركونا اهدافكم!

صير نام أبكر وفيق أبكر. -بطّل تفكير زيادة وتفكير بأمور ما فيني غيرها...رد عرسائل أكتر. خفف تأجيل واجبات. -اقرأ أكتر. قضي وقت أقل عالموبايل..أخيرا وليس آخراً بطّل نفاق والغي اشتراك الجيم gym ..وعام سعيد للجميع".



يشار إلى أن فايا يونان بدأت شُهرتها بالظهور بشكل واسع في عام 2014 بعد إطلاقها أُغنية مُشتركة مع أُختها ريحان يونان بعنوان "لبلادي"، حيثُ استعرضوا فيها آثار الحَرب والدمار على الشُعوب.