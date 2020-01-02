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ليفربول ضد شيفيلد يونايتد.. ماذا قدم "صلاح" بالموسم الحالي قبل مباراته الأولي في 2020؟ (أرقام)

الخميس 02/يناير/2020 - 01:19 ص
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محمد صلاح
محمد صلاح
علاء خليف
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يحتضن ملعب "أنفيلد" مباراة فريق ليفربول ضد شيفيلد يونايتد مساء اليوم الخميس الموافق 2 يناير لعام 2020، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2019 / 2020، حيث يسعي الريدز لتحقيق انتصار جديد لمواصلة التحليق بعيدًا بصدارة البطولة والاقتراب من حصد اللقب المحلي.

يعتلي فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة جمعها من 18 انتصارًا وتعادل وحيد، ولم يتلقي أي هزيمة بالبطولة حتي الآن، سجل 47 هدفًا واستقبلت شباكه 14 هدفًا، ويفصله 10 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل فريق شيفيلد يونايتد المركز الثامن برصيد 29 نقطة من 7 انتصارات و 8 تعادلات، و5 هزائم سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبلت شباكه 19 هدفًا.

موعد مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد اليوم الخميس:

تنطلق أحداث مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي اليوم الخميس 1/1/2020 في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت مدينة أبوظبي، والثامنة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وتذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الرسمي لمباريات البريميرليج.

ماذا قدم "صلاح" بالدوري الإنجليزي بالموسم الحالي؟

خاض محمد صلاح 16 مباراة في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي، قبل مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد مساء اليوم، بواقع 1355 دقيقة لعب، ونجح في احراز 9 أهداف، وصنع 4 أهداف.

ويحتل "صلاح" المرتبة العاشرة في جدول ترتيب هدافي "البريميرليج" هذا الموسم برصيد 9 أهداف، بينما يتصدر الترتيب اللاعب جيمي فاردي نجم ليستر سيتي برصيد 17 هدفًا.

أما بالنسبة للبطولات الأخري، لعب "صلاح" 6 مباريات في دوري أبطال أوروبا، سجل 4 أهداف وصنع هدفين، كما شارك في مباراتين ببطولة كأس العالم للأندية وصنع هدف وحيد وحصل على جائزة أفضل لاعب بالبطولة التي توج فريقه بلقبه، كما خاض مباراة السوبر الأوروبي، ومباراة السوبر الإنجليزي.

والتقي نجم منتخب مصر مع فريق شيفيلد يونايتد في مباراة واحدة خلال مسيرته الاحترافية، في لقاء الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي، ولعب الـ90 دقيقة كاملة، لكنه لم يسجل أو يصنع أي أهداف،و فاز فريقه 1-0.

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