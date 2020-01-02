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تفوق أبيض كاسح وهدف غائب منذ 21 عامًا.. حقائق مثيرة من تاريخ مواجهات الزمالك ضد أسوان

الخميس 02/يناير/2020 - 01:15 ص
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الزمالك
الزمالك
علاء خليف
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يستضيف ستاد "القاهرة الدولي" مباراة الزمالك ضد أسوان، مساء الخميس الموافق 2 يناير 2020، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 / 2020.

يدخل الزمالك المباراة وفي جعبته 15 نقطة يحتل بها المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري، حيث خاض الفريق 9 مباريات حتي الآن، فاز في 4 مباريات، وخسر مباراتين، وتعادل في 3 مباريات، سجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكه 7 أهداف، بينما يحتل فريق أسوان المركز الـ17 برصيد 7 نقاط من انتصار وحيد و4 تعادلات و5 هزائم، وسجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكه 17 هدفا.

حقائق مثيرة من تاريخ مواجهات الزمالك ضد أسوان

1- الزمالك لا يخسر أمام أسوان:

يتفوق فريق الزمالك تاريخيًا على فريق أسوان، حيث سبق وتقابل الفريقين في 18 مباراة ببطولة الدوري المصري منذ موسم 1990 / 1991 وحتي الموسم الحالي، فاز الفارس الأبيض في 12 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 6 مباريات بينهما، بينما لم يفز "ممثل الصعيد" في أي مباراة على أبناء "ميت عقبة".

واستطاع لاعبو الزمالك زيارة شباك فريق أسوان 40 مرة خلال مواجهات الفريقين السابقة، بينما استقبلت الشباك البيضاء 9 أهداف فقط.

- أول مباراة بين الزمالك وأسوان:

التقي الزمالك مع فريق أسوان للمرة الأولي في بطولة الدوري الممتاز موسم 1990 / 1991، وأقيمت المباراة بينهما يوم 8 سبتمبر 1990 وانتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 4 – 1، وسجل الأهداف ( أيمن يونس – جمال عبد الحميد – نبيل محمود – عماد صلاح)، وسجل هدف ممثل الجنوب (مصطفي النجار).

- الهداف التاريخي:

يعد عبد الحليم علي مهاجم الزمالك السابق هو الهداف التاريخي لمواجهات الزمالك ضد أسوان، حيث نجح "العندليب" في زيارة شباك "ممثل الجنوب" 5 مرات خلال مباريات الفريقين السابقة.

- اللاعب الأكثر مشاركة في مباريات الفريقين:

طارق السيد نجم الزمالك السابق هو اللاعب الأكثر مشاركة في مباريات الفريقين، حيث خاض 8 مباريات ضد فريق أسوان.

- 12 "كلين شيت" للزمالك أمام أسوان:

نجح فريق الزمالك في الحفاظ على نظافة شباكه "كلين شيت" في 12 مباراة ضد فريق أسوان من أصل 18 مباراة جمعت الفريقين.

- الانتصار الأكبر في مواجهات الفريقين:

أكبر انتصار حققه الزمالك ضد أسوان كان بنتيجة 5 -0 وتكرر مرتين خلال تاريخ مواجهات الفريقين، المرة الأولي في موسم 2002 / 2003، وسجل الأهداف (حسام حسن "هدفين" – عبد الحليم علي "هدفين" – وليد صلاح عبد اللطيف)، أما الثاني كان في موسم 2003 / 2004 وسجل الأهداف (عبد الحليم علي "هدفين" – جمال حمزة "هدفين" – محمد عبد الواحد).

- هدف غائب لأسوان منذ 21 عامًا:

لم يعرف فريق أسوان طريقه لشباك الزمالك منذ 21 عامًا، حيث لم يسجل "ممثل الصعيد" أي هدف في مرمي الفارس الأبيض منذ موسم 1998 / 1999، وتحديدًا منذ مباراة الفريقين بالدوري الممتاز يوم 25 أبريل لعام 1999 والتي انتهت بفوز أبناء ميت عقبة 5 – 2 وسجل هدفي أسوان وقتها (النيجيري لاساك لاوال – وبشير التابعي بالخطأ في مرماه).
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يناير 2020 الزمالك ضد أسوان الزمالك الدوري المصري الاهلي اسوان

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