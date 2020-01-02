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الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة الأيام المقبلة من فرحة عيد الميلاد

الخميس 02/يناير/2020 - 01:31 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، موضحا أنها قد تصل إلى 7 درجات خلال الليل.

وقال "شاهين"، في مداخلة مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الأربعاء: "متعودين دايمًا إن من فرحة الاحتفال بعيد الميلاد درجات الحرارة تنخفض"، مضيفا، أن هناك حالة من عدم الاستقرار ولمدة 72 ساعة، وسيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية من 4 لـ5 ساعات في ساعات النهار، حيث تتراوح خلال ساعات النهار من 14 لـ15 درجة، وخلال فترات الليل من 9 لـ7 درجات، على السواحل الشمالية ومدن الوجه البحري والقاهرة، مؤكدًا أن الأجواء باردة وشديدة البرودة.

وأشار إلى أن هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد الشعور بانخفاض درجات الحرارة، مع إثارة الرمال والأتربة، مضيفًا أن هناك فرصا لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية ستكون غزيرة ورعدية، وأمطار خفيفة على القاهرة خلال الـ72 ساعة المقبلة.
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